Ac Leon, l'avventura-D parte alla grande

La prima volta dell'Ac Leon in serie D si conclude con una vittoria.

Primo tempo convincente per i ragazzi di Motta, che nonostante una partenza attendista, riescono a chiudere la prima frazione in vantaggio grazie alla rete su rigore firmata da Bonseri al 27’. In avvio, i padroni di casa hanno lasciato il pallino del gioco in mano alla Castellanzese, con Bonseri e compagni stabili nella metà campo difensiva a cercare di coprire gli spazi con un solido 5-3-2. Con il passare dei minuti, Ronchi e soprattutto Achenza, crescono sulla fascia destra e su un loro scambio al vertice dell’area, l’interno sfugge a Baldan, che entra in scivolata. Per Ginelli è rigore e Bonseri trasforma. L'Ac Leon si sblocca e sfiora due volte il raddoppio con Venza e Paparella. La Castellanzese fa altrettanto, sfiorando il pari su punizione.

Ac Leon nel diluvio

Dopo mezz’ora di sospensione per consentire al campo di drenare la tanta pioggia caduta, le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo. L'Ac Leon non cambia il proprio piano partita, concentrando le energie in difesa per poi colpire in contropiede. La prima occasione è per i padroni di casa con Venza che di testa impegna Cincilla, ma è anche l’unico vero sussulto della prima metà della ripresa. In mezzo al campo si lotta e il gioco ne risulta frammentato. La Leon è protagonista di una prestazione molto solida dal punto di vista difensivo, concedendo agli ospiti un solo tiro in porta in tutta la ripresa. In un finale di confusione, i brianzoli resistono ai timidi assalti della Castellanzese e al triplice fischio riesce a portare a casa i primi tre punti della stagione, coronando così nel migliore dei modi la prova da "matricola" in categoria, conquistata con la storica promozione della scorsa primavera.