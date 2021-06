Leon nella storia: è promozione in serie D

L'Ac Leon compie un balzo storico e conquista la promozione in serie D.

Allo spareggio

Il campionato di Eccellenza regionale lombarda ha vissuto una stagione ridotta, visto che - per motivi Covid - è iniziato solo con l'arrivo della primavera. Campionato ridotto, quindi, con meno squadre in ciascun girone, ma non per questo meno impegnativo. L'Ac Leon ha affrontato il girone C, chiudendolo al primo posto (con 23 punti in 11 giornate), a pari punti con i bresciani del Lumezzane. Così, per definire vincitrice del girone e conseguente promozione nel campionato nazionale dilettanti, si è reso necessario lo spareggio, giocato sabato sera a Ponte san Pietro. Spareggio che la formazione vimercatese ha vinto di misura (1-0), regalandosi un meraviglioso salto di categoria.

Leon, la decide Bonseri

La partita con il Lumezzane, che ha in panchina e in campo diversi giocatori con passati più che nobili, anche da serie A (al centro dell'attacco c'era Andrea Caracciolo, ex Brescia e Palermo nella massima serie nazionale), la decide Matteo Bonseri sul finire del primo tempo. Proprio Bonseri è un simbolo della Leon, visto che è cresciuto nel settore giovanile della Vimercatese Oreno, società da cui la Leon ha avuto origine, nel 2019, quando gli arancioni effettuarono una unione di intenti con il Lesmo, e che negli anni è diventato un pilastro della Prima squadra. Ora, per lui e per i suoi compagni si aprono le porte della serie D, campionato di livello nazionale, dove giocano società di grande blasone.

Un traguardo storico

L'Ac Leon arriva quindi dove mai era riuscita a essere prima, grazie alla breve ma decisamente intensa cavalcata di questo 2021, condotta dal tecnico Alberto Motta. Vimercate avrà quindi nel 2021-22 una squadra in quarta serie, campionato che di recente ha visto compiersi un altro salto storico, quello del Seregno - promosso a sua volta, in serie C.

