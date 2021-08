Alberto Mariani è il nuovo allenatore del Seregno.

Attesa finita

Dopo la mancata conferma di Carlos França e dopo alcuni giorni di "transizione", con la squadra già al lavoro da alcuni giorni in vista del prossimo campionato senza tecnico, la società del presidente Davide Erba ha preso la decisione. Alberto Mariani, nato a Roma il 3 novembre 1962, ha alle spalle esperienze con la Viterbese Under 19, giovanili di Lazio e Alessandria, l’U19 del Grosseto, l’Ascoli (come allenatore in seconda della Prima squadra), la Salernitana (prima con l’U19 e poi come vice in Prima squadra), il Chieti, ancora la Salernitana (Under 19 e responsabile del settore giovanile), il Rieti e il Città di Cerveteri, che nell’ultima stagione, da subentrato, ha guidato al terzo posto nel campionato laziale di Eccellenza.

Tocca ad Alberto Mariani

Per Alberto Mariani non si tratterà quindi del debutto, da capoallenatore, nel campionato di serie C, visto che alle sue spalle ha 9 partite sulla panchina del Rieti, nella stagione 2019-20. A Seregno, il tecnico romano lavorerà affiancato da uno staff che sarà composto dal vice Roberto Cau, dal preparatore dei portieri Sabino Oliva e dal preparatore atletico Luca Lancioni.

Gli onori di casa

Tocca al dg Ninni Corda introdurre Alberto Mariani sulla realtà brianzola: "Lo abbiamo scelto perché si tratta di un allenatore molto preparato, umile, con voglia di fare bene ed un bagaglio di conoscenza della categoria importante. Trovare l’intesa con lui è stato facile ed anche il presidente Davide Erba è soddisfatto di questa operazione. Siamo convinti che Alberto possa aiutarci in modo concreto a regalare alla società ed alla piazza di Seregno quelle soddisfazioni che meritano, nel solco di quel progetto di crescita che, ormai, abbiamo delineato più volte".

Sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 3 agosto ampio spazio dedicato alla situazione degli azzurri e alle realtà di punte del calcio della zona, come Renate, Folgore Caratese, Vis Nova Giussano e Base 96.