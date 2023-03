Pavan Free Bike è tornata a ruggire e lo ha fatto con la determinazione che da sempre contraddistingue Alberto Riva e Andrea Artusi che si sono imposti sabato nella XCO Coppa Città di Albenga, una competizione amica del Campione Italiano Master 3 che negli ultimi tre anni ha sempre trionfato nella gara di Campochiesa, diventata nel 2023 il palcoscenico per la seconda vittoria stagionale di Andrea Artusi.

Alberto Riva e Andrea Artusi sul podio della Coppa Città di Albenga

Nelle gare amatoriali che hanno fatto da contorno a quelle internazionali del circuito Italian Bike Cup Chaoyang, la squadra di Sovico ha raccolto applausi e soddisfazioni con i suoi due uomini più in forma del momento, ma è andata vicina anche al terzo trionfo di giornata con il ligure Elia Roggeri che dopo le ottime gare disputate a Celle Ligure e Verona, aveva tra le mani la prima vittoria del 2023.

"Alla partenza ero già nelle prime posizioni e dopo il giro di lancio mi sono trovato a combattere per le prime due posizioni fino all'ultimo giro che ho iniziato in testa - ha spiegato Roggeri. Purtroppo in discesa ho rotto il cerchio in carbonio. Mancavano più di 2 chilometri all'arrivo che ho dovuti fare di corsa a piedi riuscendo a piazzarmi ancora in quinta posizione"

La gara

Alberto Riva e Andrea Artusi hanno invece sfruttato al meglio le occasioni che hanno avuto e hanno potuto esprimersi al meglio delle loro possibilità, confermando una volta di più tutto il loro valore. Nella prima metà la gara di Riva è stata condizionata dalla necessità di superare gli atleti partiti nel primo blocco, una volta al comando, il Master 3 di Arquata Scrivia ha aumentato giro dopo giro il suo vantaggio su Giorgio Redaelli e ha vinto con oltre 2 minuti di vantaggio sul brianzolo.

Partito forte per mantenere la testa della gara ed evitare problemi nei sorpassi sui tanti single track del tracciato ligure, Andrea Artusi è andato in fuga nel terzo giro ed è riuscito a guadagnare quelle decine di secondi che gli hanno permesso di gestire la gara in totale controllo forzando solo in salita e senza prendere rischi in discesa. Nell'ultimo giro il biker di Pasturo ha saputo gestire bene il suo vantaggio e ha chiuso i 4 giri previsti in 1h00’49” con 53” sull'ex compagno di squadra Silvio Olovrap.



"Una bella vittoria da condividere con la squadra"

"Sono contento di aver disputato una gara senza sbavature in cui ho tenuto un buon ritmo senza commettere errori dall'inizio alla fine su un circuito difficile, con una bella vittoria da condividere con la squadra e da dedicare alla mia compagna Paola che evidentemente in Liguria mi porta bene, visto che è la seconda vittoria a cui assiste! Come sempre la squadra è stata fantastica, ci ha supportato in tutti i frangenti", ha spiegato dopo il traguardo Artusi.

A completare il bottino di giornata per Pavan Free Bike sono arrivati anche i piazzamenti di Carlo Bruzzone (8° Master 3) e Davide Pagliano (11° Master 4).

(nella foto di copertina Alberto Riva)