Sempre in testa alla corsa. Anche alla Verona MTB International gli atleti di Pavan Free Bike hanno dato il meglio.

Bilancio positivo per Pavan Free Bike al Verona MTB International

Dopo le ottime performance delle ultime due settimane, al Parco delle Colombare di Verona, nella sesta edizione della manifestazione di Verona gli atleti di Sovico hanno dato riprova di un buon stato di forma e, al di là degli eccellenti risultati, hanno messo in evidenza di essere sempre con i più forti quando conta.

Podi per Riva e Maltese

Sabato, nella prova di apertura del circuito Italia Bike Cup, la squadra ha sempre ben figurato e negli ultimi due anni si è resa protagonista con le vittorie di Alberto Riva e Paola Bonacina, era naturale quindi avere delle aspettative e puntare a cogliere degli eccellenti risultati. E' mancata solamente la vittoria, ma le ottime performance hanno confermato le aspettative della vigilia con due bei podi di Alberto Riva e Monica Maltese.

Per il Master 3 di Arquata Scrivia il secondo posto vale un risultato degno di nota e di prestigio, la gara è stata molto dura e combattuta con diversi cambi di posizione nel primo giro che alla conclusione ha visto transitare solitario Francesco Mensi. Riva ha provato con tutte le sue forze a rientrare, ma il biker bresciano andava davvero forte e non c'è stata storia. Monica Maltese ha concluso sul terzo gradino del podio nella fascia Master Woman 1, felice di un risultato di grande spessore in una gara importante come la Verona MTB Master.

Altri piazzamenti importanti

Chiudono il cerchio dei grandi piazzamenti Cristian Boffelli, quarto tra gli Elite Master Sport, Andrea Artusi, quarto tra i Master 5 e Paola Bonacina che ha iniziato la sua ennesima stagione ai piedi del podio delle Master Woman 2. Elia Roggeri è entrato nella top ten della categoria Elite Master Sport, mentre Davide Pagliano e Fabio Pessina l'hanno avvicinata, fermandosi al 12° posto delle rispettive categorie.

Fabio Pessina nono assoluto alla Energy Marathon

Si aspettava qualcosa di più Fabio Pessina dalla gara di Verona, ma senza demoralizzarsi ha preso il via domenica a Carpenedolo (BS) nella Energy Marathon, gara veloce di 45 Km in cui ha corso nel gruppo degli uomini che sono entrati nella discussione per la vittoria. Il 31enne di Villa d'Almè non si è disarmato davanti ad alcuni specialisti delle gare veloci e ha concluso nono assoluto, piazzamento che gli è valso il terzo posto di categoria.