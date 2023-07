Una nuova settimana di mercato per la Folgore Caratese che ha annunciato l’acquisto di Alessio Rizzo, mezzala classe ’98 ex Sanremese. Alessio Rizzo per il centrocampo della Folgore Caratese Nell’ultima stagione con i liguri ha totalizzato 8 gol e 9 assist in 38 presenze complessive, sommando le apparizioni in campionato, nel Girone A di Serie D, Coppa Italia e Playoff di categoria.

Nato a Catania il 3 ottobre 1998, cresciuto nel vivaio del club etneo, ha debuttato in Serie D all’età di diciannove anni con la maglia dell’Union Feltre nel Girone C. 5 gol e 12 assist in 31 presenze nella sua prima annata tra i dilettanti dove continuerà con le esperienze ad Avellino, Marina di Ragusa, Borgosesia, Paternò (7 gol e 9 assist) e Troina.

Oltre 150 gettoni in Serie D, spaziando tra diversi gironi del campionato. Mezzala che sa fare anche il trequartista e all’occorrenza il play di centrocampo. Tra le sue caratteristiche principali gli inserimenti in area di rigore per fare gol. Otto quelli segnati nella stagione 2022-23, la scorsa, con la Sanremese.