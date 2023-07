Dopo l'annuncio, pochi giorni fa, della nuova proprietà, ora l'annuncio dei primi due acquisti, due mosse per dare inizio all’estate di mercato azzurra. La US Folgore Caratese ha ufficializzato l’acquisto del difensore centrale ex Legnano classe ’95, Antonio Arpino, e del trequartista classe ’97, Angelo Panatti, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Ciserano Bergamo. Sono loro le prime due pedine dello scacchiere che verrà messo a disposizione di Mister Vinicio Espinal.

Nella US Folgore Caratese entrano un nuovo difensore e un nuovo trequartista

Nato a Vico Equense, comune dell’area metropolitana di Napoli, il 17 novembre del 1995, Antonio Arpino ha mosso i primi passi nel vivaio della Juve Stabia. Prima esperienza in Serie D, nel Girone H, con la Sarnese. In maglia granata una sola stagione, la 2017-18, prima della parentesi tra i professionisti in Serie C con il Matera. Poi il ritorno tra i dilettanti con la maglia del Portici prima, della Caronnese e del Legnano poi per oltre 160 presenze in D. Nell’ultima stagione con i lilla ha realizzato 7 reti nelle 37 apparizioni in campionato, dimostrandosi un difensore centrale di estrema versatilità con il bel vizio del gol.

Angelo Panatti invece è Nato a Erba il 27 maggio del 1997, è cresciuto nelle giovanili di Inter e Spezia. Con l’Under 17 nerazzurra di Mario Corti ha vinto una Supercoppa italiana U17. Trequartista che sa interpretare tutti i ruoli del reparto offensivo e reinventarsi anche in mediana, in Serie D ha giocato a Inveruno, Borgosesia, Sondrio e nell’ultima stagione alla Virtus Ciserano Bergamo. 33 presenze e 9 gol cui vanno aggiunti 6 assist in quella che è stata sinora la sua annata più prolifica sotto l’aspetto realizzativo a conferma dell’assoluta efficacia acquisita negli anni anche in fase di finalizzazione.