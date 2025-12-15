La società arcorese si è presentata all’evento con ben tre squadre qualificate, Gold 1, Gold 2 e Gold 3A

Per la Casati Arcore il fine settimana è stato all’insegna di una delle competizioni più ambite del calendario federale che ogni anno richiama le squadre più forti provenienti da tutta Italia: parliamo della Finalissima Nazionale di Riccione.

Alla Finalissima di Riccione anche la Casati Arcore

La società arcorese si è presentata all’evento con ben tre squadre qualificate, Gold 1, Gold 2 e Gold 3A, risultato ottenuto nelle fasi di qualificazione. Le ginnaste sono state seguite da un team di tecnici guidato da Sara Varisco. La gara prevedeva una prima prova di qualificazione, al termine della quale le prime dieci squadre accedevano alla finalissima nazionale, obiettivo centrato dalla formazione Gold 2.

La squadra Gold 1, composta da Melissa Crivalli, Vittoria Ronchi e Anna Emilia Tognali, ha chiuso la competizione in tredicesima posizione, dimostrando solidità e determinazione in un contesto di altissimo livello tecnico. Ottima prestazione anche per la Gold 2, formata da Marta Aquino, Emma Cristina Casati, Bianca Crippa, Martina Santochirico e Marisol Peruzzetto, che ha concluso la fase di qualificazione all’ottavo posto, conquistando l’accesso alla finalissima e chiudendo poi la competizione al nono posto nazionale.

La squadra Gold 3A, composta da Margherita Manzoni, Erin Ripamonti, Viola Rizzardi, Amelia Campana e Sveva Lissoni, ha terminato la gara in ventiduesima posizione, portando a casa un’esperienza importante sul palcoscenico nazionale.

È stato tempo di finali nazionali anche per le ginnaste del gruppo Silver LE, protagoniste la settimana precedente alle Finali Nazionali individuali di Rimini, dove hanno brillato con risultati di grande rilievo. La competizione prevedeva due prove, senza fasi di qualificazione, con la classifica determinata dalla media dei punteggi ottenuti.

Nella categoria LE3 Avanzato, Anita Pesce ha conquistato un eccellente quinto posto all around, salendo sul gradino più alto del podio al corpo libero, mentre Serena Crippa ha chiuso quarta all around e terza alla trave. Nella categoria LE Base, Vanessa Crivalli ha ottenuto il quarto posto all around, il terzo posto al volteggio, il terzo posto alla trave e il secondo posto al corpo libero, mentre Margherita Villa ha concluso la competizione con un decimo posto all around.

Un bilancio estremamente positivo per la Casati Arcore Ginnastica Artistica, che conferma la qualità del lavoro tecnico e la crescita costante delle proprie atlete, capaci di distinguersi con determinazione e talento sui palcoscenici nazionali più importanti.

