Ancora Renate! Brianzoli di nuovo in vetta

Altro capitolo nella favola Renate, con i brianzoli che stendono anche l’Alessandria.

Tre punti d’oro

I grigi sono una delle nobili del girone, ma la formazione allenata da Aimo Diana ha avuto la meglio anche su di loro. Nel primo tempo, la gemma di Francesco Galuppini su punizione. Nella ripresa, poi, botta e risposta: prima arriva il pareggio degli ospiti con il subentrato Eusepi, poi arriva la rete decisiva per la vittoria del Renate, firmata dal giovane Armand Rada. Per la formazione brianzola si tratta della terza affermazione consecutiva. La classifica vede ora le pantere al comando, ma la Pro Vercelli deve ancora giocare la sua partita di questo turno (sarà in campo domenica pomeriggio, contro la Pro Sesto).

Renate-Alessandria, il tabellino

RENATE-ALESSANDRIA 2-1

Reti: 18′ Galuppini (R), 14′ st Eusepi (A), 29′ st Rada (R).

Renate: Gemello, Esposito, Anghileri, Maistrello (30′ st Sorrentino), Kabashi (41′ st Marano), Giovinco (12′ st Ranieri), Galuppini (41′ st Lakti), Rada, Possenti, Guglielmotti (30′ st Damonte), Silva. All. Diana (Bagheria, Merletti, Marafini, Santovito, Confalonieri, De Sena).

Alessandria: Pisseri, Celia (1′ st Rubin), Chiarello (1′ st Eusebi), Parodi (42′ st Mora), Di Quinzio (32′ st Stijepovic), Arrighini, Prestia, Blondett, Casarini, Suljic, Bellodi. All. Gregucci (Crisanto, Cosenza, Scognamillo, Crosta, Macchioni, Poppa).

Arbitro: Marini di Trieste.

Ammoniti: Esposito, Kabashi, Ranieri (R), Blondett (A).

Renate davanti a tutti

La classifica del girone A di serie C: Renate 25, Pro Vercelli 23, Carrarese 19, Lecco 18, Pro Sesto e Alessandria 17, Como e Pontedera 16, Pro Patria 15, Grosseto, Novara 14, Juve U23, Livorno 13, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese 9, Olbia 8, Giana 7, Lucchese 3. Il Renate tornerà in campo sabato prossimo, ospite della Pergolettese.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 24 novembre ampio servizio dedicato alla partita, con interviste, approfondimenti e pagelle.