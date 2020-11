Renate da favola: vittoria anche a Carrara

Il Renate continua a correre: sconfitta la Carrarese nello scontro al vertice.

Corsa da favola

Anche senza l’allenatore Aimo Diana in panchina (in isolamento fiduciario poiché contatto stretto di una persona positiva al Covid-19), il Renate passa a Carrara e rimane al comando della classifica del girone A della serie C. Già, perché i brianzoli, prima della partita di mercoledì, condividevano il primato proprio con i toscani, sconfitti a domicilio, e con la Pro Sesto, che però ha dovuto rinviare la sua partita per via della situazione-contagi in casa Como (l’avversario di giornata). A decidere la sfida una gemma di Giuseppe Giovinco (poi espulso, qualche minuto prima dell’intervallo) e un guizzo di Francesco Galuppini, due dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione molto brillante per i colori del Renate.

Il tabellino

CARRARESE – RENATE 0-2

Reti: 31′ Giovinco, 5′ st Galuppini

CARRARESE: Mazzini, Valietti (19′ st Grassini), Imperiale, Murolo (19′ st Ermacora), Borri, Luci (19′ st Schirò), Caccavallo (14′ st Piscopo), Calderini (7′ st Calderini), Foresta, Pasciuti, Infantino. A disp. Pulidori, Fortunati, Cais. All. Baldini.

RENATE: Gemello, Esposito, Ranieri (16′ st Kabashi), Maistrello (16′ st De Sena), Anghileri, Giovinco, Galuppini (32′ st Marano), Rada, Possenti, Guglielmotti, Silva. A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Sorrentino, Santovito, Lakti, Confalonier. All. Adamo (Diana indisponibile).

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore.

Espulsi: Pasciuti (C) e Giovinco (R) al 44′.

Renate, la situazione

La classifica del girone A con due partite del turno (Livorno-Giana Erminio e Lecco-Novara) ancora da giocare e tre rinvii già programmati: Renate 19, Pro Vercelli 17, Carrarese e Pro Sesto 16, Pro Patria 15, Novara, Grosseto, Alessandria 14, Como, Pontedera, Juventus U23 13, Pergolettese, Lecco, Albinoleffe 12, Livorno 10, Pistoiese, Piacenza 9, Giana 7, Olbia 4, Lucchese 1. Il calendario prevede ora – per domenica – un’altra trasferta: i brianzoli sono attesi infatti dal Novara.