Arcieri besanesi in trasferta a Voghera e a Terni

Primo weekend di maggio spumeggiante per gli arcieri della Polisportiva Besanese impegnati in due competizioni, a Voghera e a Terni.

Arcieri besanesi al “Trofeo città di Voghera 2023 Giovanile”

Al “Trofeo città di Voghera 2023 Giovanile” di sabato pomeriggio, podio completo per la classe Junior maschile: primo posto per Villa Matteo con 580 punti, secondo posto per Brotto Andrea con 514 punti e terzo posto per Durante Gabriel con 432 punti; i tre ragazzi portano anche a casa il primo posto di squadra per la loro categoria con 1526 punti. Nella stessa gara sale sul secondo gradino del podio anche Durante Anna per le Allieve femminile che con 515 punti migliora anche il suo record personale.

Domenica mattina al “Trofeo Città di Voghera 2023 nella fase 1 outdoor Corti Maria Carla guadagna il terzo posto Master Femminile con 551 punti e con Redaelli e Muzzupappa raggiunge il primo posto di squadra per la categoria con 1509 punti.

Nella stessa gara si segnala anche il primo posto di squadra per i Master maschile Sinigaglia (che con 566 punti migliora il suo record personale), Durante M. e Morellini con 1647 punti.

Tante emozioni anche in Umbria

Le emozioni per la Besanese non sono finite qui ma sono state un lungo filo biancorosso che ha collegato Voghera con Terni, in Umbria: in entrambe le città si sono svolte due gare in ricordo dell’ex presidente del Comitato Regionale Marco Capelli, figura importante nel panorama arcieristico lombardo, prematuramente scomparso nel 2020.

Sabato mattina, alla gara di Voghera, tappa finale del “Grand Prix giovanissimi Memorial Marco Capelli”, Spinelli Maristella sale sul terzo gradino del podio in una gara densa di emozioni mentre domenica pomeriggio Agrati Camilla è arrivata prima con 580 punti portando, oltre ai colori della squadra di Besana nel cuore, l’orgoglio della convocazione a partecipare a questa gara come atleta della Regione Lombardia.

Tutte le foto del weekend di gare