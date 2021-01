Arzuffi e Gariboldi fra le migliori 20 al Mondiale

Alice Maria Arzuffi e Rebecca Gariboldi fra le protagoniste ai Campionati mondiali di ciclocross.

Con le più forti

Le due brianzole (nella foto sopra ScratchTV/FCI con le compagne di Nazionale) sono state selezionate dai tecnici federali per affrontare la gara regina della stagione del “fuoristrada” ciclistico. A Oostende, in Belgio, è andata infatti in scena la prova che metteva in palio la maglia iridata e che ha visto all’opera, oltre ad Arzuffi e Gariboldi, tutte le migliori specialiste del panorama internazionale. Alla fine ha vinto la neerlandese Lucinda Brand, che ha messo in fila dietro di sé le compagne di colori Annemarie Worst e Denise Betsema. Al traguardo, dopo 40 minuti abbondanti di corsa su un percorso difficilissimo, fra sabbia, fango e salite ripidissime, la seregnese Arzuffi è transitata 13esima, a poca distanza da quel decimo posto che era probabilmente l’obiettivo massimo ottenibile visto il livello del campo partenti.

Arzuffi seconda azzurra

La seregnese, classe 1994, portacolori delle Fiamme Oro e recentemente prima classificata ai Campionati italiani (primo titolo per lei), ha dimostrato una volta di più di essere a suo agio fra le più grandi interpreti della disciplina. Fra le atlete che hanno preceduto la brianzola sotto lo striscione del traguardo, anche Eva Lechner, che è stata la miglior azzurra all’arrivo (11esima).

Gariboldi sorride

Per la lissonese Gariboldi, classe 1996 e tesserata per il Team Cingolani, invece il risultato va oltre le aspettative: per lei si è trattato del primo Mondiale fra le elite e il 18esimo posto finale è piazzamento che può renderla più che soddisfatta. Nel suo caso, la certezza della convocazione è arrivata solo pochi giorni prima della partenza della delegazione azzurra per il Belgio, dopo aver messo in fila una serie di ottimi risultati nelle gare delle ultime settimane.