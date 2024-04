Atleti del Ctl3 impegnati in diverse competizioni nel weekend

Trasferta redditizia per il Ctl3 di Bernareggio aggregato a Riccardi Milano quella del fine settimana al Meeting Bronze Lombardia che si è tenuto a Busto Arsizio.

Atleti del Ctl3 al Meeting Bronze Lombardia

La squadra è partita subito alla grande con Giulia Rota, quest'anno in prestito alla Atletica Ecco Colombo Costruzioni, che ha vinto la 400 ostacoli e che con il tempo di 63.69 ha sfiorato già il minimo per i campionati Italiani Assoluti.

A seguire sono scesi in campo i 400centisti e Tommaso Bregni ha conquistato il secondo posto negli allievi con 51.40 mentre Davide Cremonini è arrivato terzo nella stessa categoria con il tempo di 51.63. Da segnalare anche il personale di Matteo Mantua (53.62) e quelli di Leonardo Barbagallo (53.92) e Lorenzo Arpinati (54.60).

I velocisti invece si ritrovano la gara rovinata dal vento contrario: nonostante questo Matteo Buzzi totalizza un buon 11.85 così come Leonardo Barbagallo, Jacopo Biffi e Pio Sgro, tutti al personale nei pressi dei 12.00. Personale anche per Giulia Massone, allieva che vince la serie in 13.70.

Per quanto rigurda la mezzofondo è Sabrina Passoni a sfiorare il podio, quarta dopo una lotta serrata in cui cede il terzo posto a pochissimo dal traguardo, portando a casa comunque un tempo di 4.45.56 che non faceva da tempo.

Ciliegina sulla torta è stato il minimo per i campionati italiani allievi (che si terranno a Molfetta dal 5 al 7 luglio) ottenuto dagli allievi del Ctl3/Riccardi che con 3.33.95 ora sono top in Lombardia: si tratta di Luca Bo, Matteo Buzzi, Tommaso Bregni e Davide Cremonini.

Meeting giovanile a Cormano

Passando invece al meeting giovanile di Cormano che si sono tenuti sabato 13 aprile da segnalare innanzitutto la grandissima partecipazione. Per quanto rigurda i portacolori brianzoli si segnala la brillante prestazione di Anita Scioni che ha chiuso al quarto posto nella sua serie e ottava assoluta in 10.81. Bene anche la comapgna Beatrice Tagliabue con un personale di 12.05.

Nei 300 cadetti invece è 12esimo assoluto ( su 104 i partecipanti) Beretta Matteo in 41.21 , poi Visconti Simone in 43.40 e Corti Cristian 44.22.

Nella super 1000 ragazzi Vertemati Mattia domina la serie e chiude in 3.21.98 che è il terzo tempo dei nati 2012; molto bene Mapelli Andrea Junior che con 3.35.50 segna il personale. Nelle ragazze super primato personale per Bernardo Miriam a 4.03.30. Cosi come per Chiappini Giorgio nei cadetti che scende nei 1000 a 3.04.04.

Altre competizioni a Brescia e Torino

Nel frattempo a Brescia si sono tenuti i CDS regionali validi per le graduatorie nazionali su 10000 su pista: dominio africano ma il gruppo del Ctl3 aggregato grazie a Filippo Ba centra un ottimo 31.41.2. Peccato per Marino Riccardo che soffre la giornata eccessivamente calda e a circa metà gara decide di abbandonare.

Segnaliamo anche il risultato nella mezza di Torino di Ronchi Luca: nella mezza maratona di Torino è secondo in mezzo a due Keniani, con il tempo di 1h07.49.