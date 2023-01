E' stata un vero successo la tappa cesanese della manifestazione sportiva Cross per Tutti. Le gare sono andate in scena ieri mattina, domenica 29 gennaio, segnando un nuovo record di presenze di tappa con 2265 atleti al traguardo ( ma il numero è ufficioso e ancora da confermare).

Atletica Cesano Maderno in festa: la giornata di Cross per Tutti fa il record di presenze

Si festeggia dunque in casa Atletica Cesano Maderno per la buona riuscita di una giornata di sport aperta nel gelo invernale, con temperature abbondantemente sotto zero.

Ritorno vittorioso nella gara Elite per il triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano), mentre Sara Gandolfi (Pro Sesto) si conferma la numero uno al femminile così come Marcello Rosa (Daini Carate) tra i master over 50. Tra gli under 20 la spunta Daniele Frezzato (CBA Cinisello), nelle prove Cadetti/e, valide come prova indicativa di selezione per i Campionati Italiani, successi per Margherita Anelli (Atletica Meneghina) e il valtellinese Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia).

Passiamo dunque in rassegna i risultati in base alle categorie. Per quanto riguarda la Gara Elite uomini (6 km) se ne vanno via in tre, i più attesi di giornata: Thomas Previtali, Marco Zanzottera e Luca Leone. E' Zanzottera il più attivo del gruppo, a ogni giro prova a scappar via nella parte ondulata del percorso, ma gli altri rientrano sempre. All'ultimo passaggio si stacca Leone, ma nel finale a prevalere è la brillantezza del triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano) che stacca l'ex azzurrino Marco Zanzottera (US Sangiorgese), primo degli under 23, con Luca Leone (CUS Pro Patria Milano - M35) terzo e primo dei master.

Gara femminile (4 km)

Ancora una prova solitaria per la 20enne brianzola Sara Gandolfi (Pro Sesto), dominatrice dal primo metro dei due giri del percorso. Buon secondo posto, staccata di una quindicina di secondi, per la triatleta Laura Ceddia (Atletica Vedano), mentre l'eterna Claudia Gelsomino (PBM Bovisio - F50) recupera la terza posizione ai danni di Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), prima delle senior.

Gara under 20 (4 km)

Gara di testa per una coppia di atleti, ma nel finale prevale lo junior Daniele Frezzato (CBA Cinisello), già protagonista nelle categorie giovanili, che piega un combattivo Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone), triatleta e allievo al primo anno. Dietro ancora un under 18, Lorenzo Patella (Euroatletica 2002), poi Adam Dahir (@tletica Meda), Sebastiano Giovenzana (Pol. Besanese), Nicolò Galli (Zerotriuno Triathlon), Andrea Rotta (Pro Seto) e Alessandro Clima (Pro Sesto).

Gara master over 50 (6 km)

Riconquistata la forma, ci prende ormai gusto Marcello Rosa (Daini Carate - M55), che dopo l'assolo di Canegrate replica da campione anche a Cesano Maderno. Prende e se ne va per i tre giri nel gelo del mattino, ma con poca tranquillità perché alle sue spalle si muove un campione come Paolo Donati (Daunia Running - M60), una finale europea nei 5000. Terzo è Massimo Figaroli (CBA Cinisello - M50).

Gare giovanili

Le prove under 16 acquistano una maggiore valenza perché indicative per la selezione regionale dei Campionati Italiani. Affollatissima la gara Cadetti, con oltre 200 atleti al via dove, dopo una bella sfida a due, la spunta il valtellinese Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia), specialista della corsa in montagna, che piega l'attivissimo Thomas Colombo (Atletica Riccardi Milano). Più staccato Mattia Martin (Atletica Malnate). Al femminile, gara in solitaria per Margherita Anelli (Atletica Meneghina) che piega ogni velleità fin dal primo metro. Dietro si piazzano Marta Prada (Euroatletica 2002), Aurora Demarco (Virtus Groane) e Matilde Paggi (GP Valchiavenna).

Categoria Ragazzi

La categoria Ragazzi/e torna a correre suddivisa per anno di nascita. Per i nati 2010, conferma per Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) davanti a Leonardo Maggi (La Fenice) e Gabriele Saia (Atletica Desio), al femminile vince Chiara Terrani (Atletica Desio) su Silvia Boga (Atletica Cesano) e Chantal Idone (Atletica Vignate).

Le gare dei più piccoli

Tra i nati 2011, vittoria casalinga per Giacomo Boga (Atletica Cesano) su Federico Iacoboni (Virtus Groane) ed Eyob Pititto (Geas Atletica). Al femminile, dominio assoluto per Nabila Hamza (Atletica Gisa) su Agnese Lamperti (Centro Schuster) e Silvia Gottardi (Euroatletica 2002).

Prossima tappa

Domenica 5 febbraio il circuito farà tappa a Lissone all'interno del Bosco Urbano per la terza gara, prima della pausa prevista per domenica 12 febbraio. Organizza la Polisportiva Team Brianza Lissone.

Tutte le foto

(foto di Roberto Mandelli)