Grande attesa a Cesano Maderno per la seconda tappa del Cross per Tutti 2023. Un appuntamento in cui è prevista la partecipazione di tantissimi atleti ( sono circa 3500 le iscrizioni) che domenica 29 gennaio dalle 9 saranno in gara nel 15° Cross Città di Cesano Maderno, organizzato dall'Atletica Cesano Maderno tra i prati intorno al Centro sportivo di via Martinelli.

Cross per Tutti 2023, la seconda tappa è a Cesano Maderno

Dopo i duemila in gara a Canegrate, il circuito si prepara a una nuova, festosa ondata di atleti di tutte le età, dai 5 agli 85 anni. Occhi puntati però sulla gara Elite maschile (6 km). Del podio di gara 1 sarà al via solo l'emergente Nathan Baronchelli (Doctorbike Team), ma la concorrenza non si farà attendere. C'è il ritorno di Luca Leone (CUS Pro Patria), già primo a Cesano nel 2019, azzurro alle Universiadi nel 2009. La sua esperienza (36 anni) contro l'esuberanza del giovane monzese Matteo Burburan (Forti e Liberi Monza), campione italiano under 23 di cross corto, e del sangiorgese Marco Zanzottera (US Sangiorgese), già nazionale juniores. Non bastasse, attenzione al triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano), che torna nel circuito dopo tanti successi under 20 e under 23.

Diverse brianzole in gara

Nella gara femminile (4 km), pronte ad affrontarsi nuovamente Sara Gandolfi (Pro Sesto) e la triatleta Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), prima e seconda a Canegrate. Promette battaglia anche l'ex tricolore di maratona Claudia Gelsomino (PBM Bovisio - F50), insieme alle triatlete Laura Ceddia (Atletica Vedano), terza a Canegrate, e Giorgia Cantù (Atletica Brescia 1950).

Tra i master over 50, c'è l'atteso rientro del milanese Paolo Donati (Daunia Running - F60), un passato da professionista e azzurro agli Europei di cross e nei 5000. Dalle 11.15 il via alle gare giovanili (5-15 anni), il cuore pulsante del circuito con oltre 1500 partecipanti.

Le classifiche di società

Nel frattempo sono state pubblicate anche le attese classifiche di società. Dopo gara 1, tra gli Assoluti guida l'Euroatletica 2002 (358 pt), 11 punti davanti al Team-A Lombardia. In quella giovanile, PBM Bovisio davanti a tutte (4835 pt), inseguita da Euroatletica, Atletica Concorezzo, Atletica Meneghina e Aspes. Nella sfida Master, ancora l'Euroatletica al comando (427 pt) tallonata a - 21 dall'Ondaverde Athletic Team.

(foto Carlo Vincenzi)