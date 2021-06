L'Aurora Desio fa un passo verso la serie B

L'Aurora Desio schianta l'Olimpia Lumezzane per 79-62 dopo una partita ricca di insidie e raggiunge la semifinale playoff del campionato di serie C Gold.

La partita

Dopo il successo nella partita di andata la Rimadesio ha concesso il bis anche al PalaMoretto, che per l'occasione ha rivisto il pubblico sugli spalti dopo 16 mesi di assenza. Lumezzane parte bene, ma minuto dopo minuto l'Aurora Desio rimette le cose a posto fino a mettere il naso avanti poco prima della sirena di metà gara. Dopo la pausa l'equilibrio si spezza: nel 16-0 che vale il 56-38 del 25′ segnano praticamente tutti, con Molteni che è protagonista con 8 punti. La partita è segnata e la formazione allenata da Ghirelli completa l'opera, conquistando così la qualificazione al secondo turno.

Il tabellino

Rimadesio – Olimpia Lumezzane 79-62

Progressione: 20-22, 40-38, 65-44.

Desio: Saini 8, Leone 14, Casati 3, Tornari 6, Tamani 2, Brown 6, Meroni, Lovato 1, Giarelli 12, Molteni 14, Gallazzi 10, Mazzoleni 4. All. Ghirelli.

Lumezzane: Marelli D. 12, Arici 9, Poli 5, Delibasic 5, Bona ne, Milovanovic 9, Cucchi 6, Staffiere, Marelli S. 4, Balogun 4, Ndiaye 8. All. Bianchi.

Aurora Desio, lo scenario

L'Aurora Desio accede quindi alla semifinale dei playoff di serie C Gold (traguardo invece mancato da Lissone, eliminata da Milano3), dove affronterà in una serie al meglio delle tre partite Gallarate. Si comincia subito domenica con la prima sfida, al PalaMoretto, con palla a due alle 18. Mercoledì prossimo - 16 giugno - la seconda partita, sul campo dei varesotti; per l'eventuale gara-3 si torna in Brianza, domenica 20.

Sul Giornale di Desio in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 15 giugno ampio servizio dedicato al cammino playoff della Rimadesio, in piena corsa per tornare sulla scena dei campionati nazionali.