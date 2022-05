Basket Robbiano e Avis, insieme, per un sogno in B

Sabato 21 maggio il basket Robbiano giocherà la prima partita dei play off per il passaggio in serie B con una maglietta molto speciale.

La società nerobianca ha scelto come partner ufficiale dei play off, AVIS comunale Giussano capitanata dal vulcanico presidente E. Per l’occasione speciale è stata ideata una maglia ad hoc con lo slogan “Insieme doniamo un sogno B+” . Uno slogan che risulta essere un perfetto connubio tra la tematica della donazione e l’impresa che le ragazze saranno chiamate ad affrontare. Sabato 21 maggio, infatti, il basket Robbiano giocherà la prima partita dei play off per il passaggio in serie B contro la formazione del Parco nord Bresso. Un accesso alla griglia play off che riporta alla mente la fine degli anni ‘90, gli anni d’oro del basket Robbiano che portarono alla promozione in A2.