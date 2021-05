Avis Giussano, Emanuele Molteni riconfermato presidente

Nuovo direttivo

Sarà Emanuele Molteni a guidare l’Avis di Giussano per altri quattro anni. Gli avisini hanno eletto il nuovo direttivo dell’associazione assegnando le cariche per il prossimo mandato. A fianco del presidente Molteni ci sarà il vice Paolina Iovino che è al suo primo mandato; segretaria del gruppo sarà Valeria Redaelli al suo primo mandato, mentre come tesoriere è stato nominato Giovanni Turati al suo secondo mandato.

Consiglieri saranno: Bruno Colzani, Emilio Terraneo, Filomena Razza, Annamaria Colombo e Carmelo Lazzari.

Il presidente

«Sono onorato di avere un consiglio così e di aver avuto la possibilità di proseguire il cammino iniziato quattro anni fa – ha commentato il presidente – Con impegno e responsabilità massima cercheremo di aiutare più persone possibili sensibilizzando sul territorio l’importanza della donazione di plasma e sangue con tutti gli strumenti a disposizione. Obiettivo di quest’anno sarà quello di raggiungere le 1150 donazioni totali».

I progetti futuri

Tra i primi impegni degli avisini ci sarà la promozione della donazione tra i più piccoli: sarà infatti avviato un progetto con la scuola materna Aliprandi. L’Avis lavorerà anche ai festeggiamenti per la Giornata del donatore che si terrà a metà giugno: già fissata per il 13 giugno una festa per tutti gli avisini con messa e pranzo sociale.