Calcio femminile

Beatrice Antoniazzi trionfa con le Azzurrine al Torneo Uefa

Si conclude nel migliore dei modi l'esperienza di Beatrice Antoniazzi, giocatrice del Real Meda, che ha partecipato insieme alla Nazionale Under 16 al Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo. Beatrice Antoniazzi trionfa con le Azzurrine al Torneo Uefa Nella seconda partita contro la Germania la Nazionale italiana ha vinto per 2-1 e Beatrice è partita da titolare e ha giocato 79 minuti. Poco influente la sconfitta nella terza e ultima partita contro l’Inghilterra per 2-0. Il Torneo era cominciato mercoledì 1 febbraio a Vila Real de Santo Antonio per concludersi nella giornata di lunedì 6 febbraio. I complimenti del ct La CT Viviana Schiavi si è complimentata con le ragazze e ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare duramente e di mantenere lo spirito di squadra. Ora Beatrice è pronta a tornare in campionato e mettere in campo ciò che ha imparato in questi giorni con le azzurre per sfruttarlo insieme alle compagne della squadra medese.