Una giovane promessa del calcio femminile che milita nel Real Meda e che in queste ore è stata selezionata dal tecnico della Nazionale Under 16 Viviana Schiavi per far parte delle 20 ragazze che stanno rappresentando l'Italia al Torneo di Sviluppo Uefa.

La giovane stella del calcio femminile in Portogallo con la Nazionale Under 16

E' Beatrice Antoniazzi che proprio mercoledì 1 febbraio ha esordito nel Torneo, in corso a Vila Real de Santo Antonio, in Portogallo, in un match caratterizzato da tre rigori trasformati e da una prestazione coraggiosa da parte delle Azzurrine, che hanno portato a casa una vittoria per 1-2 contro i Paesi Bassi.

La prossima sfida del Torneo, che durerà fino al 6 febbraio, è prevista per oggi alle 17:00 contro la Germania.

Il club "Orgogliosi di Beatrice"

Grande ovviamente la soddisfazione del club medese nel vedere una delle proprie giocatrici partecipare ad una competizione così importante.

"Siamo orgogliosi di Beatrice e non vediamo l'ora di seguirla nel suo percorso con la nazionale", hanno commentato dal Real Meda.

Il programma delle gare dell'Italia

Nel dettaglio di seguito le gare in programma:

- SECONDA GIORNATA

(VENERDÌ 3 FEBBRAIO)

Germania-ITALIA (ore 17)

- TERZA GIORNATA (LUNEDÌ 6 FEBBRAIO)

ITALIA-Inghilterra (ore 11)

(foto Giada Morena)