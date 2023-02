Tra i nomi di chi ha indossato la maglia bianca al termine della due giorni in terra ciociara c'è anche quello del porta colori di Pavan Free Bike Cristian Boffelli, finalmente il 27enne di Paladina ha raggiunto un obiettivo che gli è sempre sfuggito nel primo appuntamento del calendario nazionale.

Medaglia d'oro per Cristian Boffelli di Pavan Free Bike al Gran Prix d'Inverno

Per due volte il portacolori della squadra di Sovico ha applaudito dal basso del podio il vincitore del titolo tricolore d'inverno, ma a Torre Cajetani (FR) non solo ha colpito il bersaglio, ma ha fatto anche centro, arrivando al traguardo con gli occhi di chi tocca con mano un sogno inseguito per tanto tempo.

Cristian Boffelli ricorderà a lungo questa edizione del Gran Prix d'Inverno, appena si è svegliato la mattina aveva immaginato la giornata difficile che si profilava con la pioggia battente che ha costituito l'elemento dominante della seconda gara Master, dove anche Fabio Pessina e Alberto Riva sono saliti sul podio di categoria.

La soddisfazione di Boffelli

"Ho fatto il primo giro seguendo i primi due assoluti, poi dato che le condizioni del percorso erano un po' al limite, vedendo che già prima del primo passaggio avevo un buon margine sul secondo della mia categoria, ho preferito non rischiare e gestire fino all'arrivo. Ho fatto quello che era necessario, ma penso che oggi ho colto un'ottima opportunità ad inizio stagione, sapevo di essere in buona condizione e sono felice perché non sono mai riuscito a far nulla di meglio del quarto posto al Gran Prix d'Inverno, è bello iniziare la stagione in questo modo", ha detto Boffelli.

Bene Pessina e Artusi, Riva invece perde un'occasione

Secondo come lo scorso anno a Crespignaga di Maser, Alberto Riva ha purtroppo perso una grande occasione per riportare a casa la maglia vinta nel 2021. Alberto ha valutato male il terreno e il clima e la conseguente scelta errata dei copertoni, ma anche dell'abbigliamento, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Su una nota più piacevole i terzi posti di Fabio Pessina e Andrea Artusi. Il 31enne di Villa d'Almè nella terza gara con la maglia di Pavan Free Bike ha ereditato ancora un terzo posto che ha messo in evidenza i punti positivi di un buon inizio di stagione.

"Le sensazioni sono migliori di settimana scorsa e non posso essere che contento della mia terza posizione perché non ero sicuro di dove fossi con la condizione. Nonostante la gara sia stata caratterizzata dal fango e freddo, ho sempre tenuto le prime posizioni, in salita recuperavo e in discesa dovevo gestire l'handicap di correre con una front. Personalmente questa gara mi farà bene per le prossime in cui dovrebbe arrivarmi la full suspension di Superior"

Primo podio al Gran Prix d'Inverno anche per Andrea Artusi, medaglia di bronzo nella prova dei Master 5. Il biker di Pasturo ha mantenuto un'ottima seconda posizione per i primi due giri alle spalle dell'imprendibile Fabrizio Pezzi che dallo start ha imposto la sua legge, poi nel corso del terzo giro, percorso completamente sotto la pioggia, un paio di errori e la perdita di lucidità su un percorso diventato scivoloso, gli hanno fatto perdere la posizione.

Un bottino più che positivo

Pavan Free Bike chiude così il Gran Prix d'Inverno con una maglia, due secondi posti e un terzo ma anche con una trasferta decisamente positiva sui colli della Valle Anticolana nonostante il tempo da lupi.