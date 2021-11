Bonseri al 90esimo: tre punti d'oro per la Leon

Il primo tempo non regala emozioni. È il Real Calepina a fare la partita, con la Leon che si dedica alla fase difensiva cercando di colpire in ripartenza. La prima tattica riesce bene ai vimercatesi, che non rischiano praticamente mai se non per un debole colpo di testa di Paris, e per un tiro insidioso di Giangaspero da fuori area, neutralizzato da Pulze. Meno, la seconda, con Bonseri, Oggionni e Ronchi che non riescono a essere incisivi. Dopo la pausa di metà gara si riparte come si è finito, con la Leon a coprire gli spazi, e il Real a costruire, con padroni di casa che però alzano la pressione sull’area di Pulze. Al 9’ è proprio Pulze a fermare Giangaspero in due tempi; intanto le squadre si allungano e anche la Leon riesce a uscire. Al 20’ Oggionni calcia il primo tiro verso Gherardi, mentre al 30’ Bonseri colpisce il palo esterno di testa. Motta inserisce forze fresche in attacco, alzando il baricentro dei suoi con un 4-3-3 offensivo che consente alla squadra di essere pronta in ripartenza. Su una palla recuperata a metà campo, Bonseri si conquista una punizione al limite, che lui stesso trasforma, al 45’, nel gol del vantaggio infilando Gherardi sul suo palo. Per i vimercatesi, che ritrovano la vittoria dopo più di un mese dall'ultima volta , sono tre punti fondamentali per allontanare le posizioni pericolose della classifica.