Borgosesia-Folgore Caratese rinviata per Covid-19

Borgosesia-Folgore Caratese domenica non si giocherà.

Rinvio ufficiale

La partita del campionato nazionale di serie D in calendario per il fine settimana è stata rinviata a data da destinarsi. Motivo? La positività al Covid-19 di alcuni componenti del gruppo-squadra della Folgore Caratese, emersa a seguito dei test previsti dal protocollo di svolgimento del campionato. A darne notizia è la stessa società caratese: “La partita contro il Borgosesia, inizialmente prevista per il giorno 14 febbraio, è stata rinviata per alcuni casi di positività riscontrati nel nostro gruppo squadra” quanto comunicato da casa Folgore.

Folgore Caratese, sosta forzata

La Folgore Caratese è così costretta a interrompere il suo cammino nel girone A di serie D. Recentemente la formazione brianzola aveva infilato una lunga serie di risultati positivi, che è stata però interrotta dalla sconfitta di domenica sul campo della capolista Gozzano. I brianzoli si trovano comunque in settima posizione, in piena corsa per un posto nei playoff di fine stagione e quella con il Borgosesia, attualmente penultimo in classifica, poteva essere una partita propizia per riprendere subito a macinare punti. Ora, però, l’attività della formazione azzurra, che giovedì aveva anche sostenuto un’amichevole interna con la Juniores nazionale, deve forzatamente fermarsi.

Che domenica sarà?

Il calcio brianzolo domenica vedrà quindi in azione la Vis Nova Giussano (girone B di serie D), che domenica sarà di scena sul campo del Ponte san Pietro. Per quel che riguarda il campionato di serie C, invece, il Renate di Aimo Diana andrà a far visita alla Pro Patria: trasferta difficile per le Pantere, mentre il Como – con cui i neroblù condividono al momento il primo posto in classifica – ospiterà la Lucchese fanalino di coda.

