Il mercoledì della D: pari-spettacolo per la Folgore Caratese

La Folgore Caratese prosegue nella sua ormai lunghissima serie positiva, ma ci vogliono tre reti per costringere la Castellanzese al pareggio.

Raffica di emozioni

Fra brianzoli e varesotti è una sfida da posti playoff e il campo mantiene le aspettative. Folgore Caratese in vantaggio dopo 20 minuti con Luca Troiano e capace anche di raddoppiare, cinque minuti dopo, con l’esperto difensore Andrea Marconi. Strada in discesa? Proprio no. La Castellanzese pareggia nell’arco di due minuti, intorno alla mezz’ora, prima con il rigore di Chessa e poi con la rete di Colombo. E, dopo l’intervallo, i neroverdi ospiti passano addirittura in vantaggio, ancora con Chessa. La squadra di Longo, però, riesce a riemergere e pareggia, al 17esimo della ripresa, con Mamadou Ngom, al quinto centro del suo campionato. In pieno recupero, poi, i padroni di casa restano anche in 10 per via di un’espulsione, ma il risultato non cambierà più.

Ottimo periodo

La Folgore Caratese aveva vissuto un momento poco felice, ma da qualche settimana a questa parte ha ingranato le marce alte. Per i brianzoli quello ottenuto con la Castellanzese mercoledì pomeriggio è infatti l’undicesimo risultato utile consecutivo, a testimonianza di un assetto ora efficace. Il primo posto, occupato dai piemontesi del Gozzano, pare troppo lontano, ma per un posto nei playoff la squadra del presidente Michele Criscitiello potrà sicuramente dire la sua fino a fine campionato.

Folgore Caratese, la situazione

La classifica del girone A dopo le partite della 18esima giornata di campionato: Gozzano 38, Bra 36, Pont Donnaz 30, Folgore Caratese e Sestri Levante 29, Castellanzese e Caronnese 28, Imperia 27, Sanremese 26, Lavagnese e Derthona 25, Chieri 24, Legnano 22, Saluzzo 20, Arconatese e Casale 17, Vado 12, Borgosesia 11, Varese e Fossano 10. Domenica si torna in campo per l’ultima di andata: i brianzoli saranno ospiti proprio della capolista Gozzano.