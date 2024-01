Brianza Casa Basket cede sul finale, Crema ha la meglio

Turno infrasettimanale per la Lissone Interni, di scena ad Orzinuovi contro la Logiman Crema e valido per la 20esima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Purtroppo la formazione brianzola, nonostante una lotta palla su palla, ha ceduto sul finale.

Brianza Casa Basket cede sul finale e Crema ha la meglio

Avvio di partita complicato per i ragazzi di coach Lombardi, che dopo la tripla di Ceparano non trovano praticamente mai più il canestro e vedono i padroni di casa scappare subito nel punteggio: 5 punti nei primi 8 minuti e prima frazione chiusa sul 26‐11.

Dopo il primo mini riposo l’inerzia non cambia, Brianza continua ad inseguire, mentre i rosanero continuano a giocare la propria pallacanestro, toccando anche il +19 con la tripla di Carta (33‐14). Da lì i brianzoli piazzano un parziale di 21‐12 e vanno all’intervallo lungo sotto solamente di 10 lunghezze: 45‐35 il punteggio dopo 20 minuti di gioco.

I brianzoli vanno in vantaggio

Al rientro dagli spogliatoi la partita cambia, Crema non trova più la stessa fluidità offensiva del primo tempo, complice anche la difesa di BCB, e vede rientrare gli ospiti sempre più prepotentemente: il gioco da tre punti di Càffaro a due minuti dalla fine del terzo quarto regala il primo vantaggio da inizio partita alla Lissone Interni, che grazie ad un 10‐25 di parziale conduce 55‐60 dopo tre frazioni.

Ad inizio quarto quarto Brianza Casa Basket tocca +7 con il canestro di Nonkovic (57‐64), la Logiman é così costretta a ricostruire tutto da capo, inseguendo nel punteggio. Una tripla di Nicoli ed una di Oboe permettono a Crema di tornare ad un solo possesso di svantaggio a due minuti dalla sirena finale (71‐74), quando BCB spreca un paio di occasioni, vedendosi superata nuovamente con i due liberi dello stesso Oboe prima e di Stepanovic poi (77‐76).

Gli ultimi possessi li gestisce meglio la squadra di casa, che con altri due liberi di un Oboe da 19 punti, di cui 13 nell’ultimo quarto di gioco, mette un possesso pieno di divario fra le due compagini e costringe coach Lombardi al timeout: Brianza non riesce però nemmeno a tirare e lascia per strada due punti importanti. 80‐76 il punteggio finale dal PalaBertocchi: 15 a testa per Loro e

Valesin da una parte, 29+8 di Tsetserukou dall’altra.

Per la Lissone Interni ora in arrivo due importanti sfide tra le mura amiche, contro Salerno prima (27/01) e contro Gema Montecatini poi (03/02).

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

(photo credit: Federica Scio Pallacanestro Crema)