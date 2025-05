Giornata intensa e ricca di emozioni per i giovani ginnasti della Casati Arcore, protagonisti domenica 18 maggio alla seconda prova del Campionato Regionale Allievi Silver LB, disputata a Carate Brianza.

Buona la performance degli Allievi della Casati Arcore al Campionato Regionale

La società di Arcore ha partecipato con diversi atleti del settore maschile promozionale, che si sono messi in gioco affrontando un’importante competizione a livello regionale.

I ragazzi, accompagnati dallo staff tecnico Roberto Pavan e Isacco Miotti, hanno portato a termine le loro prove con impegno, determinazione e spirito di squadra, in una gara che ha rappresentato non solo un banco di prova tecnico, ma anche un'opportunità di crescita personale e sportiva.

Nella categoria LB A2 si sono distinti Riva Mirco (21°), Mini Fabio (33°), Fossati Filippo (35°), Lankin Damian (36°), Molteni Ruben (39°) e Capuano Davide (44°). Nella LB A3, Magro Samuele ha chiuso al 18° posto, mentre nella LA A1 ottima prestazione per Mihaltan Nathan, che ha conquistato un brillante 6° posto, seguito da Mihaltan David in 27a posizione.