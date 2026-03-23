Buoni risultati per la Casati Arcore all’esordio regionale Gold Allievi

La sezione agonistica maschile Allievi della Casati Arcore è scesa in pedana domenica a Mortara in occasione della prima prova regionale del Campionato Gold Allievi GAM individuale, ottenendo risultati positivi e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Le gare

Nella categoria Allievi 1, Samuele Montorfano ha conquistato un buon quinto posto, dimostrando solidità e margini di crescita.

Nella categoria Allievi 2, Lorenzo Siciliano ha chiuso in sesta posizione, mentre Michele Barbato si è classificato sedicesimo, entrambi protagonisti di una prova impegnativa in un contesto di alto livello.

Ottima anche la prestazione di Edoardo Pasquale nella categoria Allievi 3, che ha ottenuto il quinto posto, confermandosi competitivo nella sua categoria.

Gli atleti sono stati accompagnati in gara da Valentina Boi, che ha seguito i ginnasti durante tutta la competizione. La partecipazione alla prima prova regionale rappresenta un importante banco di prova per i giovani atleti della Casati Arcore, che continuano il loro percorso di crescita sportiva con impegno e determinazione.