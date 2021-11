Busnago Volley, le giovanili raccolgono 6 vittorie

Pallavolo

Il bilancio settimanale delle attività agonistiche del vivaio società neroarancio

6 vittorie e 3 sconfitte (Prima Divisione, U14 Young, U13 Orange); questo il bilancio delle formazioni giovanili del Busnago Volleyball Team scese in campo nei giorni scorsi nei rispettivi campionati.

Prima divisione

Primo punto stagionale nel campionato di Prima divisione per le Under 14, che venerdì 19 novembre hanno perso al tie-break con il Gso Lomagna. Sotto di due set, le giovani leonesse di Busnago hanno riaperto la partita, conquistando terza e quarta frazione, prima di cedere nettamente nel quinto e decisivo parziale. Prossimo impegno venerdì a Cornate d’Adda con l'Ambrosiana Volley, al momento terza in classifica.

Under 19 e Under 18

Cinquina della U19 Orange che ha espugnato il campo del Novate Volley, nel big match del girone A2 Eccellenza che metteva di fronte le prime due della classe ancora imbattute e a punteggio pieno. Dopo aver vinto il primo set, le busnaghesi hanno ceduto il secondo ai vantaggi, prima di riprendersi prontamente nel terzo e nel quarto. Tre punti preziosi che al giro di boa del girone proiettano le neroarancio al comando in solitaria della classifica. Prossimo impegno mercoledì a Nibionno sul campo del Volley Team Brianza, ultima della classe a quota 1. Le U18 Orange tornano subito al successo espugnando il campo del Martesana Cologno Rossa. Avvio di gara in discesa per le busnaghesi, che hanno mantenuto il controllo del match e incamerato i 3 punti in palio senza particolari problemi. Si torna in campo domenica al PalaBusnago contro Volley Segrate 1978, che occupa la quarta posizione con 5 punti in 3 gare disputate.

Busnago, così le Under 16

Nel girone A2 di Eccellenza continua la corsa della U16 Orange, che ha regolato al PalaBusnago il Napocolor Desio Vb Verde al termine di una gara senza storia. Le busnaghesi infatti sono partite forte nel primo set, mantenendo alta la concentrazione anche nei successivi due parziali. Prossimo impegno domenica 28 novembre alle 18.00 a Monza sul campo del Vero Volley Delicatesse, nella gara che metterà di fronte le prime due della classifica ancora imbattute. Poomeriggio tranquillo per la U16 Young, che ha violato il terreno di gioco del fanalino di coda Alpha Volley Green al termine di una partita a senso unico. Grazie a questo successo le leonesse salgono a quota 8 in classifica. Oggi - mercoledì - la sfida con VBesy Young; poi, sabato, sempre in casa con Padernese White.

Le Under 14

Altro successo in trasferta per la U14 Orange, che ha espugnato il campo del fanalino di coda Basiglio Mi3. Senza storia i tre parziali, con le piccole leonesse di Busnago padrone del campo dall’inizio alla fine, a segno per la quinta volta su altrettante gare disputate. Prossimo impegno domenica al PalaBusnago contro il Volley Team Brianza Bianca, che occupa la quarta posizione in classifica. Il gruppo U14 Young ha perso in trasferta a Cassano contro la New Volley Adda Red. Dopo aver ceduto il primo set, le leonesse hanno subito pareggiato i conti, ma si sono dovute arrendere nella terza e nella quarta frazione di gioco. Domenica in campo al PalaBusnago contro la Casati Spaccanapoli Arcore, seconda forza del campionato.

Busnago, i debutti delle più piccole

Debutto stagionale per la U13 Orange, che ha ceduto sul campo dell’Asd New Volley Adda Red. Dopo un primo set a senso unico per le locali, le busnaghesi hanno pareggiato i conti vincendo il secondo ai vantaggi. Terza frazione ancora in equilibrio fra le due formazioni, ma stavolta a prevalere ai vantaggi sono state le cassanesi. Prossimo impegno sabato al PalaBusnago contro il Volley Segrate 1978 Blu. Esordio anche per la U12 Orange, che ha aperto il campionato Winter superando laPallavolo Cernusco. Le due formazioni hanno dato vita a un match equilibrato, a eccezione del secondo set, risolto nei finali dei vari parziali. Si torna in campo domenica 5 dicembre insieme alle arcorese della Casati Studio Zamboni.