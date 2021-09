Successo per la squadra vimercatese

Vinte entrambe le gare contro Chignolo; i vimercatesi si portano a casa la prima coppa della stagione.

Ultima settimana di amichevoli per la squadra di calcio a 5 della Leon. Sabato 25 settembre a Chignolo d’Isola si è svolto il Memorial Luigi e Johnny.

Calcio a 5 Serie B: che vittoria per la Leon!

Quattro le squadre impegnate: a vincere e ad alzare il trofeo è stata proprio la squadra vimercatese. I leoni del calcio a 5 hanno vinto entrambe le gare e hanno festeggiato con la prima coppa della stagione. Molto bene la semifinale disputata con la Futsei Milano, squadra che milita nel campionato di serie C2, che al suo interno ha diverse individualità che potevano fare male alla compagine brianzola.

Un inizio un po' faticoso e difficile per la formazione di Ghinzani che soffre il campo, viste le dimensioni piccole dell’impianto di Chignolo. Dopo una prima parte di assestamento i brianzoli nel secondo tempo mostrano la loro forza e la differenza di categoria si vede, tanto che chiudono la semifinale vincendo per 6-3. Nell’altra sfida, valida per il passaggio in finale ad avere la meglio sono i padroni di casa della Chignolese.

L’appuntamento per la finale era fissato alle ore 18 e qui la Leon non ha assolutamente deluso le aspettative. Nella finale contro i padroni di casa della Chignolese cambia la musica, i leoni partono subito forte e in men che non si dica segnano quattro gol. Nel secondo tempo i giocatori di Ghinzani comandano il gioco e segnano anche un altro gol, e si aspetta solo il fischio finale per decretare la Leon vincitrice del torneo.