Calcio Csi: "Us Velate" campione Top Junior

I giovani dell’Us Velate non smettono di stupire e volano alla finali provinciali di calcio del campionato CSI. Grandissima soddisfazione per la squadra Top Junior (2002-2006) della società oratoriana, che la scorsa settimana ha conquistato il proprio girone staccando il pass per la fase successiva che inizierà proprio domenica.

Velate campione del Csi

Un trionfo che arriva al termine di una lunga battaglia condotta tutto inverno in un girone di ferro:

"La partenza è stata un po’ in salita perché abbiamo perso subito all’esordio e nel corso dell’anno c’è stato qualche infortunio di troppo che ci ha limitato - racconta l’allenatore Rinaldo Montin - Poi però abbiamo preso ritmo e siamo scappati prendendo la testa della classifica quasi subito. Il finale è stato leggermente in calando, ma proprio all’ultima giornata siamo riusciti a strappare quei tre punti necessari ad agguantare il primo posto a pari merito con il San Carlo Nova".

Domenica al via le finali

Un arrivo al fotofinish ex aequo che però, per via di una miglior differenza reti, ha premiato i velatesi, pronti già da questa domenica a scendere in campo nella fase successiva.

"Giocheremo un nuovo girone da quattro squadre, poi le prime due andranno ad affrontare le gemelle di un secondo raggruppamento - prosegue Montin - Da lì usciranno i campioni provinciali, che poi andranno a giocarsi la finale nazionale".

Il match d'esordio è in programma domenica 7 aprile alle 15.30 contro il Magenta sul campo dell'oratorio di Velate.

Sulle orme dei più grandi

Esattamente come accaduto lo scorso anno con la squadra "Open", che era arrivata a un passo dalla gloria eterna dopo una straordinaria cavalcata. Per centrare l’obiettivo serviranno ora gambe, teste a cuore: