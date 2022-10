Calcio, l'Ac Leon esonera l'allenatore. La società ha comunicato la decisione presa: non sarà più Alberto Motta, dopo tre anni e una storica promozione in serie D, a guidare la squadra.

Calcio, l'Ac Leon esonera l'allenatore

Eccellenza, girone B: la società Ac Leon comunica che ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio allenatore Alberto Motta. Un grande ringraziamento va a Mister Motta per questi tre anni passati alla Ac Leon, per l'energia e l'impegno prodigato alla guida della Prima Squadra sin dal suo esordio come Leon, arrivando a conquistare la promozione in Serie D nella stagione 2020-2021.

Sarà il vice a guidare la squadra

Al momento la conduzione tecnica della squadra di Eccellenza viene affidata all’attuale vice allenatore Mister Matteo Castelnovo al quale vanno i migliori auguri per questo importante ruolo.