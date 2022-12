Caldirola del Monza premiato al Galà dello sport

Luca Caldirola, calciatore seregnese che milita nel Monza , è stato fra gli ospiti d'eccezione del Galà dello sport al PalaSomaschini di Seregno, durante il quale sono stati premiati gli atleti e le società sportive che si sono distinti nell'ultima stagione sportiva con risultati eccellenti.

In passerella tante società e atleti

Ieri sera, venerdì 2 dicembre, al PalaSomaschini di Seregno il tradizionale Galà dello sport: in passerella società sportive e atleti seregnesi che si sono distinti nelle rispettive discipline durante l'ultima stagione agonistica. Alla serata, condotta dal presidente della Consulta dello sport Paolo Cazzaniga e da Isabella Trezzi, erano presenti anche il sindaco, Alberto Rossi, l'assessore alla Sicurezza, William Viganò, e il consigliere comunale Samuele Tagliabue, presidente della Commissione Sport e politiche giovanili.

Premiato Luca Caldirola del Monza

Fra gli ospiti d'onore della serata la campionessa di ciclismo Maria Giulia Confalonieri e il difensore 31enne dell'Ac Monza Luca Caldirola, che ha contribuito alla prima, storica promozione dei biancorossi in serie A e adesso milita nella squadra allenata da Raffaele Palladino in massima serie. Caldirola è stato premiato dal sindaco, al quale è stata donata la maglia numero 5 del difensore dei brianzoli. "La promozione? Un'emozione indescrivibile - le parole del giocatore biancorosso - Vestire questa maglia è un sogno che si avvera, un orgoglio difficile da raccontare con le parole". Ai tanti giovani atleti presenti ha spiegato che "avere dei sogni è importante per programmare il futuro, ma vanno coltivati di giorno in giorno con passione e perseveranza".

Tutte le fotografie delle squadre premiate al Galà dello sport saranno pubblicate sul Giornale di Seregno in edicola da martedì prossimo, 6 dicembre.