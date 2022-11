Una grande Camilla Lozito ha portato a casa un ottimo quinto posto nella finale del campionato di specialità Gold che si è tenuto a Catania nel corso del fine settimana.

Camilla Lozito conquista il quinto posto a Catania

Lozito, che si allena presso il Palaunimec di Arcore ma è in forza alla società Rhythmic School di Candelo è scesa in pedana sabato 5 novembre con un brillante esercizio con la palla nella categoria J3. L'esecuzione è stata precisa, espressiva e di elevato grado tecnico tanto da consentirle di strappare il pass per la finale dedicata alle prime otto ginnaste.

In finale Camilla è entrata in pedana concentrata e determinata raggiungendo dunque la quinta posizione con 24.250 punti e migliorandosi di ben tre posizioni rispetto alla qualifica.

Le allenatrici Simona Mattavelli, Cristina Di Lieto e Morena Scoglio si dicono ampiamente soddisfatte per questo risultato, frutto di un grande lavoro svolto in palestra. Il lavoro prosegue ora verso gli impegni del prossimo anno.