Campionati regionali al Velodromo di Dalmine: buoni risultati per la SC Cesano

Sc Cesano, campionati regionali al Velodromo di Dalmine

La prima settimana di settembre ha visto le ragazze cesanesi impegnate con le ultime fatiche di pista con i campionati regionali al velodromo di Dalmine. Per le ragazze esordienti la migliore è stata Letizia Pirola, sesta nella classifica finale dell’Omnium Endurance, mentre tra le allieve Camilla Locatelli ha conquistato doppia medaglia regionale con la terza piazza nell’Omnium Endurance e il secondo posto nella specialità del Kerin.

Trofeo Art Cosmetics

Domenica 5 settembre le ragazze cesanesi sono state impegnate poi sulle strade lombarde a Fornovo San Giovanni (BG), dove si è svolto il 2º Trofeo Art Cosmetics.

Per le donne esordienti il percorso completamente pianeggiante di 8km è da ripetere 4 volte con traguardo volante ad ogni passaggio sotto l’arrivo. Gruppo che prosegue per lo più compatto, con qualche allungo nella testa della corsa che però viene riassorbito in pochi chilometri. Ci si prepara dunque per una volata a ranghi compatti con Giulia Costa Staricco che trova lo spunto per una buona posizione conquistando il 4º posto sulla linea del traguardo, seguita dalla compagna Letizia Pirola 8ª.

Per le donne allieve inizialmente previsti 10 tornate del medesimo circuito, poi ridotte a 8.

Al via per la società brianzola Camilla Locatelli, Giorgia Giangrande e Michelle Di Paolantonio.

Anche in questo caso, il gruppo procede per lo più compatto con alcuni allunghi e i traguardi volanti ad ogni tornata sul traguardo, ma all’ultimo chilometro il gruppo si presenta nuovamente a ranghi compatti preparandosi per la volata finale.

Camilla Locatelli trova ancora una volta lo spunto migliore per salire sul terzo gradino del podio, seguita dalla compagna Giorgia Giangrande che rimane di poco tagliata fuori dalla top ten di giornata; bene anche Michelle Di Paolantonio che conquista il terzo posto nella classifica finale dei traguardi volanti.

Risultati della categoria giovanissimi

Buoni risultati anche per la categoria giovanissimi, dove Margherita Mariani conquista il 6º posto tra i colleghi maschi e si classifica prima tra le bambine della categoria G2; bene anche per la G6 Nicole Veggiato che conquista il 2º posto tra le bambine di categoria.

I prossimi appuntamenti vedranno le portacolori della S.C. Cesano Maderno impegnate il prossimo weekend sulle strade di Borgo Valsugana, con il tradizionale appuntamento della Coppa Rosa e Coppa di Sera.

