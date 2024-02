Campionati silver: i risultati della Casati Arcore

È stato un lungo weekend di gare per i ginnasti e le ginnaste della Casati di Arcore, che si sono cimentati in varie competizioni sparse per tutta la regione. Ben tre gruppi di lavoro si sono misurati nelle prove di campionato Silver.

Campionato di squadra Silver LE3 Base

Per la prima volta la Casati Arcore ha partecipato al campionato di LE3 con ben due squadre. Le ginnaste hanno gareggiato domenica 18 febbraio in casa presso il PalaUnimec ed erano tutte al loro esordio in questo campionato. Hanno dimostrato grinta e determinazione e hanno presentato esercizi ben eseguiti al corpo libero, al volteggio e alla trave.

La Squadra B composta da Elisa Brambillasca, Desireè Nucaro, Ramona Nasui e Margherita Villa è arrivata nona, mentre la Squadra A con Elena Casiraghi, Chiara Stabile, Martina Margutti, Valentina Panceri, Sofia Ferrari è arrivata 13esima. Non hanno gareggiato per infortunio Giulia Riva e Martina Sala, ma erano presenti in tribuna a fare il tifo per le compagne. Le atlete sono allenate da Irene Maffezzoli e Francesca Gervasoni.

Campionato individuale di L3 Base e Avanzato

Nel frattempo, il Gruppo Avanzato si è distinto in trasferta a Daverio partecipando al campionato individuale di L3 Base e Avanzato. Le ginnaste hanno dato tutte prova delle proprie abilità, in particolare due atlete, Isabal Sala ed Elena Novaresi si sono distinte, conquistato il gradino più alto del podio. Le atlete sono state accompagnate in gara da Lella Motta e Linda Brambilla.

Di seguito i risultati della Categoria:

Categoria LA Base

Nicole Panceri (A1): 9^

Vittoria Maggioni (A3): 4^

Categoria LA Avanzato

Stella Prestifilippo (A1): 6^

Aurora Celani (A2): 14^

Malia Di Caro (A2): 17^

Isabel Sala (J2): 1^

Elena Novaresi (S2): 1^

Campionato di Serie D e LB (GAF)

Anche la sezione maschile di ginnastica era impegnata in gara. I ginnasti del Gruppo Promozionale hanno preso parte alla seconda prova del Campionato a squadre di Serie D di LA e LB a Carate Brianza accompagnati da Roberto Pavan e Sara Longoni.

La squadra di LA era formata da Fabio Mini, Nathan Mihaltan, Mirko Riva e David Mihaltan e si sono classificati 9. A fare il tifo i genitori che per l’occasione hanno realizzato un bellissimo striscione che è stato appeso in palestra.

Nel campionato di LB la Casati ha schierato ben due formazioni. La Squadra A: era composta da Giovanni Di Ciccio, Filippo Fossati, Luca Ditrani e Dragomir Abrami è giunta 13esima. La Squadra B con Francesco Galbiati, Damian Lankin, Gabriel Bertoli e Filippo Pidoto è giunta 11esima.

Le foto