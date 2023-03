A pochi giorni dalla gara è arrivata la decisione del comitato organizzatore del Campionato Brianzolo ha decretato vincitore Ceddia Simone (della Team Lissone) su Marino Riccardo del Ctl3 di Bernareggio dopo che i due avevano concluso la gara a pari merito.

Campionato brianzolo di atletica: Ceddia la spunta su Riccardo

Il comitato per un gioco di scarti e miglior piazzamento ha decretato vincitore il giovane della squadra lissonese ma al carnatese Riccardo resta comunque una grande soddisfazione. Il regolamento infatti privilegia chi, a parità di punti, ha conseguito il miglior piazzamento in una delle 4 prove delle 5 in programma. Nel caso specifico Ceddia a Monza aveva vinto su Marino, arrivato terzo in quella giornata di gara. In altre due occasioni Marino aveva battuto Ceddia.

Marino nella ultima prova a Carate ha tentato il tutto per tutto, infatti ha preceduto Ceddia ma di una sola posizione, non sufficiente per prendersi il titolo, ma sufficiente per terminare a pari punti con l'amico rivale.

La soddisfazione della società

Bellissima comunque la stagione invernale di Marino Riccardo che può certamente essere soddisfatto di questo risultato e con lui anche i tecnici e la società CTL3 atletica.

(nella foto con il numero 251 e la maglia gialla CTL3 Marino Riccardo)