Campionato Csen Eccellenza L2, la Casati Arcore brilla con Sveva Lissone

Ha dato il massimo e infatti ha portato a casa un brillante terzo posto. La Casati Arcore brilla a Daverio nella prima prova regionale del Campionato Csen di Eccellenza L2, grazie a Sveva Lissone.

La ginnasta ha spiccato nella categoria Allieve A ottendendo un bel terzo posto al corpo libero e classificandosi decima nella classifica generale.

In generale tutte le ginnaste di Arcore, alla loro prima esperienza in questo campionato, si sono cimentate negli esercizi al corpo libero, trave, parallele e volteggio, mostrando impegno e buoni spunti, nonostante qualche sbavatura dovuta all’emozione dell’esordio.

Oltre alla performance di Sveva Lissoni, si segnalano Erin Ripamonti che ha chiuso al 13° posto, seguita da Amelia

Campana al 18° e Irene Richichi al 25°.

Tra le Allieve B, Giorgia Manicone ha raggiunto il 23° posto, con Alessia Bueti al 29°, Giada Pinna al 32° e Martina Santichirico al 38°. Micaela Aquino si è classificata 40a, mentre Bianca Crippa, che non ha potuto eseguire l’esercizio al corpo libero perché non si è sentita bene, ha concluso in 63a posizione. Nella categoria Junior 1, Ilaria Redaelli ha ottenuto un positivo 14° posto, mostrando buoni margini di crescita.

Nonostante qualche piccola imprecisione, le ginnaste, accompagnate in gara da Irene Maffezzoli, hanno saputo affrontare questa nuova sfida con grinta e determinazione, ponendo solide basi per il prosieguo della stagione. La Casati Arcore si prepara ora ai prossimi appuntamenti, puntando a crescere e a migliorare ancora.