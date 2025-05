Nel weekend appena trascorso le atlete della Casati Arcore sono state impegnate a Civitavecchia nella Finale Nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve di ginnastica artistica.

Campionato Gold Allieve, la Casati Arcore brilla

L’evento ha visto la partecipazione delle migliori società e ginnaste italiane della categoria Allieve, pronte a contendersi i titoli nelle diverse fasce di età, dalla A1 alla A5.

A rappresentare la squadra di Arcore ben sette ginnaste, guidate dalla coach Sara Varisco, che hanno gareggiato in entrambe le competizioni previste: Gold Base (disputata venerdì e riservata alle categorie A3, A4 e A5) e Gold Avanzato (sabato e domenica, aperto a tutte le fasce) per poi stilare la classificare. La società ha schierato atlete in tutte le categorie, dimostrando una presenza completa e di alto livello tecnico.

Le ginnaste della Casati hanno saputo farsi notare per eleganza, determinazione e preparazione, con risultati più che soddisfacenti, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra durante tutta la stagione. In entrambe le gare hanno presentato esercizi in trave, corpo libero, parallele, due

salti al volteggio e cinghietti.

Risultati Gold Allieve Base

Tra le protagoniste del venerdì, Melissa Crivalli (A3) ha conquistato un eccellente 4° posto con il punteggio di 75.550, a pochissimi decimi dal podio. Nella stessa categoria, la compagna Marisol Peruzzetto ha ottenuto la 27a posizione (69.425). In categoria A4, Vittoria Ronchi ha chiuso in 11a posizione con 75.025 punti, seguita da Beatrice Boracchi, 16a con 74.525. In A5, Anna Emilia Tognali ha concluso la gara al 43° posto (61.050).

Risultati Gold Allieve Avanzato

Il sabato le ginnaste sono tornate in pedana per affrontare la prova più impegnativa del Gold Avanzato, dimostrando nuovamente solidità e crescita tecnica. Vittoria Ronchi ha sfiorato il podio con uno straordinario 4° posto e un punteggio di 91.025. Beatrice Boracchi ha chiuso al 13° posto

(87.300), seguita da Melissa Crivalli 14a (83.500), Marisol Peruzzetto 18a (81.625) e Anna Tognali 32a (84.700).

La domenica è toccato infine alle due ginnaste più giovani, in fascia A2: Marta Aquino ha ottenuto un prestigioso 9° posto con 91.975 punti, entrando nella top ten nazionale. Un podio sfiorato per via di alcune imprecisioni a trave. Mentre Margherita Manzoni (A1), alla sua prima esperienza in una finale nazionale — tra l’altro con un anno di anticipo, essendo classe 2017 ma già con 8 anni compiuti — ha affrontato avversarie della classe 2016 e ha chiuso in 47a posizione con il punteggio di 60.475. Nonostante l’emozione e qualche imprecisione alla trave, ha mostrato qualità

promettenti.

Foto 1 di 2 Anna Tognali Foto 2 di 2 Marta Aquino e Margherita Manzoni

Classifica finale

Per le sole ginnaste A3, A4 e A5, la classifica finale è stata stilata sulla somma delle due prove Base e Avanzato. Vittoria (A4) ha chiuso in 6° posizione, Melissa (A3) in 8° posizione, Beatrice (A4) in 14° posizione, Marisol (A3) in 23° posizione e Anna (A5) in 41° posizione.

“Siamo orgogliosi di tutte le nostre ginnaste – conclude la coach Sara Varisco – hanno dimostrato grande determinazione, spirito di squadra e una preparazione tecnica di altissimo livello. Questi risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta, e ci motivano a lavorare ancora più intensamente per il futuro”.

(in copertina Melissa Crivalli, Vittoria Ronchi, Beatrice Boracchi e Marisol Peruzzetto)