Casati Arcore ancora sul podio: Aquino e Crivalli d’argento

Prosegue con segnali molto positivi la stagione agonistica Gold 2026 della ginnastica artistica per la Casati Arcore. Dopo il bronzo conquistato alla prima prova, le ginnaste biancoverdi tornano in pedana nella seconda prova regionale del Campionato Individuale Gold

Allieve A3-A4-A5 Base, disputata ancora una volta ad Arcore, migliorando ulteriormente i risultati e conquistando due podi. A brillare sabato 7 marzo sono state Marta Aquino e Melissa Crivalli, entrambe medaglia d’argento.

Le gare

Nelle Allieve A3 ancora una volta Marta Aquino si è posizionata ai vertici della classifica, conquistando il secondo posto con 72.525 punti, frutto di una gara solida e in crescita rispetto alla prima prova, dove era giunta terza. Buona anche la prova di Sveva Lissoni, che ha chiuso la competizione con 60.275 punti in 18° posizione.

Nella categoria Allieve A4 arrivano altre soddisfazioni per la Casati Arcore. Melissa Crivalli è salita sul secondo gradino del podio con 73.175 punti, migliorando la prestazione della prima prova e disputando una gara più precisa e convincente sugli attrezzi.

Molto vicino al podio anche il risultato di Emma Cristina Casati, che ha chiuso al 4° posto con 70.500 punti, sfiorando la medaglia per appena due decimi dopo una prova complessivamente positiva. Subito dietro la compagna Marisol Peruzzetto, quinta classificata con 70.300 punti.

Nel complesso la seconda prova regionale ha confermato l’alto livello della competizione e i miglioramenti del gruppo della Casati Arcore.

«Sono molto soddisfatta dei progressi che le ragazze hanno mostrato tra la prima e la seconda gara – commenta l’allenatrice Sara Varisco – Abbiamo visto maggiore sicurezza negli esercizi e una gestione della gara più attenta».

A sostenere le ragazze in campo gara anche l’allenatrice Giulia Leone.

Settore Silver maschile

Nel fine settimana è scesa in pedana anche la sezione maschile della Casati Arcore, impegnata nel settore Silver nella seconda prova regionale del Campionato a Squadre, disputata a Carate Brianza. Nella categoria LB la squadra composta da Fabio Mini, Ruben Molteni, Davide Capuano e Samuele Magro ha chiuso la gara al 12° posto. Nella categoria LC, invece, la formazione composta da Mirco Riva, Filippo Fossati e Alessandro Bidinotto ha ottenuto un 8° posto. I giovani atleti biancoverdi sono seguiti in palestra dagli allenatori Roberto Pavan e Isacco Miotti.