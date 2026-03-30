Casati Arcore: fine settimana di emozioni per il settore Silver

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per la Casati Arcore, che ha visto i suoi ginnasti e le sue ginnaste protagonisti sui campi gara di Carate Brianza e nei palazzetti regionali per le prove del settore Silver di ginnastica artistica.

Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per la Casati Arcore, che ha visto i suoi ginnasti e le sue ginnaste protagonisti sui campi gara di Carate Brianza e nei palazzetti regionali per le prove del settore Silver di ginnastica artistica.

Sezione Maschile: prova di carattere a Carate Brianza

A Carate Brianza è andata in scena la prima prova del Campionato Individuale Silver (livelli LA, LB e LC). La sezione maschile della Casati si è presentata ai blocchi di partenza con una folta delegazione di giovani atleti, dimostrando solidità tecnica e grande spirito di squadra in tutte le

categorie.

Nel Livello LA sono scesi in pedana Andrea Pinna, Dennis Martullo (A1) e Gabriele Casiraghi (A2), nel Livello LB Filippo Fossati, Davide Capuano, Ruben Molteni, Fabio Mini (A2), Mirko Riva e Samuele Magro (A3), nel Livello LC Alessandro Bidinotto (A2).

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Sezione Femminile: esordio convincente nel livello LC3 Avanzato a Daverio

Il fine settimana del 28 e 29 marzo ha segnato un momento importante anche per il settore femminile. Diverse atlete, allenate da Francesca Gervasoni e Martina Sala, sono state impegnate in una sfida nuova e stimolante: il debutto nel livello Silver LC3 Avanzato.

Nella giornata di sabato, per la categoria Junior e Senior, sono scese in pedana Martina Colnaghi, Eleonora Nava, Alice De Luca, Matilda De Luca, Vera Conti e Giada Baldelli.

Per tutte loro si trattava della prima esperienza in questo specifico livello di gara. Le ginnaste hanno affrontato la competizione con estrema determinazione e maturità, portando a termine prestazioni pulite che confermano l’ottimo lavoro svolto quotidianamente in palestra con lo staff tecnico.