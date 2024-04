Ginnastica Casati Arcore in trasferta a Padova. Questo weekend la squadra agonistica di artistica femminile ha preso parte alla terza prova del Campionato Gold di Serie C (Zona Tecnica 1).

Casati Arcore in gara a Padova nella terza prova del Campionato Gold di Serie C

Accompagnate dall’allenatrice Sara Varisco le portacolori della squadra di Arcore si sono misurate in una competizione di alto livello presentando esercizi alla trave, al corpo libero, alle parallele e al volteggio. Con un punteggio di 122,650 sono riuscite a piazzarsi in 17esima posizione. La squadra era composta da Selene Castoldi, Viola Galbiati, Chiara Mantovani, Martina Sala, Valeria Perego e Matilde Lecchi. Da segnalare che Matilde è tornata a gareggiare dopo un infortuno che l’ha tenuta ferma dal mese di novembre.

Per la sezione maschile è tornato in pedana Edoardo Pasquale, che venerdì ha preso parte a Mortara al campionato individuale Allievi (Zona Tecnica 1 - Interregionale). Bene la sua prestazione, è riuscito a posizionarsi al 13esimo posto.