La fantastica promozione è arrivata al termine di un campionato di Serie B condotto con determinazione e talento

La Ginnastica Casati Arcore scrive una pagina indelebile della sua storia sportiva, con la squadra maschile che vola in Serie A2.

Casati Arcore in paradiso: la ginnastica maschile vola in A2

Al termine di un campionato di Serie B condotto con determinazione, talento e cuore, la formazione biancoverde, come detto, ha conquistato ufficialmente la promozione diretta in Serie A2. Insieme a Kines Roma e SMAL, la Casati Arcore sale nell’Olimpo della ginnastica artistica maschile, coronando un percorso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il successo è il frutto di una progressione costante. Dopo lo splendido terzo posto nella prima prova a Modena, la squadra ha dominato la seconda tappa a Biella, arrivando sul gradino più alto del podio. Venerdì scorso, nel weekend decisivo, la Casati ha blindato il traguardo con un solido quarto posto e un punteggio di 142.050, garantendosi l’accesso diretto alla categoria superiore.

In pedana sono scesi Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Oscar Giacomuzzo, in prestito dalla Pro Patria Bustese. A guidarli con maestria i tecnici Valentina Boi e Matteo Morandi.

“Siamo immensamente orgogliosi – dichiarano i tecnici – raggiungere la Serie A2 era il nostro sogno. I ragazzi hanno lavorato duramente, mostrando una costanza incredibile da quel primo podio fino a oggi.”

Il salto in Serie A2 ha scatenato un’ondata di entusiasmo che va ben oltre il campo gara. La dirigenza biancoverde ha espresso profonda emozione per un risultato che ripaga anni di impegno, traguardo condiviso anche con le famiglie degli atleti sempre presenti sugli spalti.

Il ottimo risultato della sezione femminile

Il weekend di successi è stato completato dalle ginnaste del settore Silver, impegnate nella seconda prova del campionato LE3 Base a Cassano d’Adda. In un contesto estremamente competitivo, con ben 46 squadre in gara, le biancoverdi hanno sfoderato una prestazione di alto livello posizionandosi al 5° posto assoluto con il punteggio totale di 97.400. Protagoniste di questa ottima gara di squadra sono state Melissa Crivalli, Giorgia Manicone, Micaela Aquino e Giulia Bonfanti. Le ginnaste sono allenate da Giorgia Leone, Irene Maffezzoli e Giulia Riva, che hanno espresso grande soddisfazione per il piazzamento ottenuto in una gara così numerosa e difficile.