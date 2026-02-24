Casati bronzo al Campionato Regionale di Eccellenza LE3 Base

La Casati Arcore sul podio: Aquino, Crivalli, Manicone e Bonfanti hanno infatti conquistato il terzo posto su 49 squadre con 98.350 punti nella prima prova del Campionato Regionale di Eccellenza LE3 Base

Il successo

Straordinario risultato per la sezione Ginnastica Artistica della Casati Arcore al Campionato a Squadre di Eccellenza LE3 Base GAF – Regionale – 1^ Prova.

Le ginnaste Micaele Aquino, Vanessa Crivalli, Giorgia Manicone e Giulia Bonfanti hanno conquistato uno splendido terzo posto, salendo sul gradino più basso del podio con l’ottimo punteggio di 98.350.

La formula di gara prevedeva esercizi su tre attrezzi – trave, corpo libero e volteggio – nei quali le atlete hanno dimostrato determinazione, precisione ed eleganza, distinguendosi per qualità tecnica e spirito di squadra.

Un risultato ancora più significativo se si considera che tre delle quattro ginnaste erano alla loro prima esperienza in un campionato di così alto livello. Nonostante l’emozione e l’importanza della competizione, le ragazze hanno affrontato la gara con grande maturità e concentrazione.

La squadra si è classificata terza su ben 49 squadre partecipanti, al termine di una competizione lunga e impegnativa, durata l’intera giornata.

Grande soddisfazione dalle allenatrici che le hanno accompagnate in gara, Giorgia Leone e Giulia Riva. Un podio che rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per i prossimi appuntamenti stagionali.