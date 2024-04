Climbers Triuggio sempre più in alto

Brianzoli ancora protagonisti nell'arrampicata sportiva

CLIMBERS TRIUGGIO SEMPRE PIU' IN ALTO

TRIUGGIO - Stupendo fine settimana di gare regionali per gli U14 e U16 dell’ASD Climbers Triuggio, impegnati nella seconda prova di lead nella palestra New Rock di San Zeno Naviglio a Brescia dove si sono sfidati 134 atleti lombardi.

La compagine triuggese è tornata sulla ribalta sette giorni dopo la bella impresa di Alice Fabris, l’U20 che ha vinto il Campionato Regionale specialità difficoltà, assicurandosi oltretutto un posto al Campionato Italiano Giovanile e altresì la partecipazione alla Coppa Italia Senior dove sarà in compagnia di Lorenzo Galli, neo presidente del club e sesto della classifica finale della kermesse regionale.

SUL PODIO ANCHE A BRESCIA

A Brescia invece, come detto, palcoscenico riservato a U14 e U16 impegnati nella quarta tappa regionale. Gli U14 Jaouad Bouih ed Elisa Pirovano dimostrano grande abilità in qualifica e si aggiudicano la partecipazione alla finale dove sfiorano il podio affrontando la difficile tracciatura: Jaouad si classifica al 4° posto nella maschile ed Elisa al 5° nella femminile. Buona anche la prestazione di Alice Rivolta, che chiude al 26° posto.

L’Under 16 Anna Canali recita invece il ruolo della protagonista; giunta in finale sale sul terzo gradino del podio. In gara anche Emma Rivolta 23ª nel femminile e Davide Penati 17° nella maschile.