Con Galuppini è un meraviglioso Renate

Calcio - Serie C

Tripletta da favola a Lecco e brianzoli in scia delle prime

Il Renate vince a Lecco con una tripletta di Francesco Galuppini.

La partita

Al Rigamonti-Ceppi va in scena una sfida di alta classifica, con il Renate che si presentava al Lario forte di un ormai lungo periodo di risultati positivi. Il primo tempo riserva le sue emozioni negli ultimi minuti: Lecco in vantaggio con Ganz e pareggio immediato di Galuppini. Anche nella ripresa il meglio è concentrato negli ultimi minuti: i blucelesti tornano in vantaggio con Masini, ma fra l'81esimo e l'86esimo Galuppini mette a segno una doppietta d'autore e ribalta la situazione, portando il Renate alla terza vittoria nelle ultime 4 partite. Il fantasista del Renate è ora capocannoniere solitario del girone, con 9 reti segnate in 10 partite di campionato.

Il tabellino

LECCO-RENATE 2-3

Reti: 41' Ganz (L), 43' Galuppini (R), 31' st Masini (L), 36' st e 41' st Galuppini (R).

Lecco: (3-4-3) Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Enrici; Giudici (1' st Lora), Masini, Kraja (43' st Morosini), Zambataro; Iocolano, Mastroianni (12' st Petrovic), Ganz (34' st Lakti). A disp. Ndiaye, Di Munno, Galli, Battistini, Bia, Buso, Celjiak, Reda. All. Zironelli.

Renate: (4-3-1-2) Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin (33' st Rossetti), Ranieri, Marano (12' st Celeghin); Galuppini; Maistrello (39' st Esposito G.), Chakir (12' st Morachioli). A disp. Albertoni, Moleri, De Meo, Ferrini, Merletti, Sarli, Sala, Tedeschi. All. Cevoli.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Ammoniti: Lora, Marzorati, Masini (P), Ermacora, Galuppini, Possenti (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Padova 23, Sudtirol 21, Feralpi Salò e Renate 20, Pro Vercelli 18, Albinoleffe 17, Lecco 16, Triestina 15, Juve U23 13, Trento e Pro Patria 12, Fiorenzuola 11, Virtus Verona, Mantova, Giana e Seregno 9, Piacenza, Legnago e Pergolettese 8, Pro Sesto 7. I brianzoli torneranno in campo domenica al Città di Meda: avversario di turno sarà la Triestina (calcio d'inizio alle 17.30).