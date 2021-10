Il Renate si gode le magìe di Galuppini

Calcio - Serie C

Sotto 0-2, le Pantere raggiungono la Pro Vercelli nel posticipo del lunedì

Francesco Galuppini trascina il Renate al settimo risultato utile nelle ultime 8 partite giocate.

Emozioni e Galuppini

Il Renate allunga la sua serie positiva andando a prendere la Pro Vercelli nel posticipo del nono turno del campionato di serie C. Al Città di Meda la squadra di Roberto Cevoli ha confezionato una splendida rimonta grazie al talento di Galuppini, autore di due reti nei minuti finali. I piemontesi hanno trovato il vantaggio dopo soli 3', con Bunino, per poi raddoppiare con Comi al 13'. Nel secondo tempo, però, sale in cattedra Galuppini, che prima dimezza le distanze e poi confeziona, all'84', il definitivo 2-2.

Il tabellino

RENATE-PRO VERCELLI 2-2

Reti: 3' Bunino (P), 13' Comi (P), 24' st e 39' st Galuppini (R).

RENATE: (4-3-1-2) Drago, Anghileri, Possenti, Silva, Ermacora; Celeghin (21' st Esposito G.), Baldassin (21' st Marano), Ranieri (1' st Morachioli); Galuppini; Chakir, Rossetti (21' st Maistrello). A disp. Albertoni, Moleri, Esposito A., Ferrini, Merletti, Sarli, Sala, Tedeschi. All. Cevoli.

PRO VERCELLI: (4-4-2) Tintori, Cristini, Masi, Auriletto, Crialese (40' st Erradi); Della Morte (40' st Iezzi), Belardinelli, Vitale (40' st Gatto), Emmanuello; Comi (49' st Rolando), Bunino (32' st Silenzi). A disp. Rendic, Carosso, Clemente, Grechi, Rizzo, Sangiorgi. All. Scienza.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Note: espulso Auriletto (P) al 50' st. Ammoniti Baldassin, Celeghin, Chakir, Galuppini (R), Comi, Crialese, Cristini, Tintori, Vitale (P).

La situazione

La classifica del girone A del campionato di serie C: Padova 22, Sudtirol 18, Feralpi Salò, Renate 17, Albinoleffe, Lecco 16, Pro Vercelli 15, Triestina, Trento e Juve U23 12, Seregno, Mantova, Giana e Pro Patria 9, Piacenza, Fiorenzuola, Legnago e Pergolettese 8, Virtus Verona e Pro Sesto 6. Il Renate di Galuppini tornerà in campo giovedì, ospite del Lecco.