Coppa Italia dei Centri Giovanili, ci saranno anche gli arcieri di Besana 

Ci saranno anche gli arcieri della Polispostiva di Besana in Brianza alla Coppa Italia dei Centro Giovanili che si terrà a Gerenzano il prossimo 17 e 18 dicembre.

In questa prestigiosa cornice si affronteranno squadre provenienti da tutta Italia e i ragazzi brianzoli, che già si sono distinti qualificandosi quinti su 16 piazzamenti disponibili per poter partecipare, daranno battaglia sulla distanza dei 18 metri indoor per dimostrare il proprio valore sportivo.

Complimenti a tutta la squadra delle giovani frecce biancorosse, perché anche se solo 6 atleti più una riserva scenderanno in campo, questo risultato è frutto dell'impegno di tutta la squadra che si è presentata nelle diverse competizioni per le qualifiche sempre numerosa e agguerrita.

Chi scenderà il campo

La squadra che alla fine gareggerà è composta da Timoteo Bestetti, Camilla Agrati, Francesco Sinigaglia, Matteo Villa, Erika Ribotto, Federico Bugatti e Anna Durante, ma tutti gli altri compagni saranno sugli spalti del palazzetto di Gerenzago a tifare.

Challenge tre torri

Nel frattempo al "3° Challenge Tre Torri" di Cardano al campo sono arrivate medaglie non solo per l'arco olimpico. Primo posto arco olimpico master femminile per Corti Maria Carla (524) e secondo posto arco nudo senior femminile per Stella Scaccabarozzi 422. Buon risultato anche per Gianluca Patri che migliora il suo record personale con 460 punti