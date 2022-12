Tanti podi individuali e quattro medaglie di squadra per gli arcieri della Polisportiva Besanese

Tanti podi individuali e anche quattro importanti medaglie di squadra. Sono i risultati conquistati nel corso del fine settimana dagli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza che sono stati protagonisti della “18 m Indoor - Arcieri La Sorgente asd” ad Olgiate Comasco.

Tanti podi individuali per gli arcieri della Polisportiva Besanese

Il weekend è iniziato benissimo con la prestazione degli Allievi: Matteo Villa si è posizionato al primo posto con 537 punti mentre Camilla Agrati ha conquistato la terza posizione con 517.

Non solo, nella classe Junior si segnala anche il 2° posto di Sara Patri (516) e e il secondo e terzo posto nella classe Ragazzi Maschile per Bestetti Timoteo (490) e Sioli William (416). Nella stessa categoria, ma sezione femminile, secondo posto anche per Pedoto Chiara (475).

Quattro medaglie di squadra

Quattro belle medaglie di squadra hanno coronato l’evento: Primo posto Ragazzi Maschile Bestetti, Sioli, Patri 1315 - Primo posto Ragazze Femminile Pedoto, Durante, Sidella 1218 - Secondo posto Allieve femminile Agrati, Ormenese, Consonni 1308 - Terzo posto Senior Maschile Conti, Pirovano, Durante 1472.

Le altre gare

Nel corso del weekend si è tenuto invece a Gallarate il “LIX° MINI INDOOR 18 MT C.A.M.” in cui Maria Carla Corti (494) ha portato a casa un secondo posto tra le Master Femminile. Infine a Cameri (No) nel corso del “XII TROFEO del Gorgonzola Città di CAMERI” la squadra Master degli atleti besanesi - Maggioni, Zorzan, Morellini - ha totalizzato 1538 punti, portando a casa un terzo posto di squadra insieme a un quarto di forma di Gorgonzola come premio di partecipazione.