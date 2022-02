Crisi Seregno: sconfitti anche a Mantova

Calcio - Serie C

Con il passo falso del Martelli sono 9 partite consecutive senza successi

Il Seregno esce sconfitto dal Martelli di Mantova.

La partita

Il momento negativo degli azzurri non accenna a esaurirsi. Il Seregno arrivava infatti a Mantova con alle spalle una serie di 8 partite senza vittorie, compresa la sconfitta accusata domenica con il Padova. La partita con i virgiliani si era messa bene, visto il vantaggio siglato da Marino al 20'. La squadra di Mariani resta avanti fino alla mezz'ora del secondo tempo, ma da lì in poi è notte fonda: una doppietta di Monachello intervallata da un super gol di Guccione confezionano la vittoria del Mantova, risultato pesante in chiave corsa-salvezza. Gli azzurri scivolano invece sempre più indietro, in piena zona playout, mantenendo 5 punti di vantaggio sull'ultimo posto.

Il tabellino

MANTOVA - SEREGNO 3-1

Reti: 20' Marino (S), 29' st Monachello (M), 32' st Guccione (M), 39' st Monachello (M).

Mantova (4-2-3-1): Marone; Bianchi (40' st Messori), Checchi, Milillo, Silvestro; Bruccini, Gerbaudo (24' st Militari); Piovanello (24' st Panizzi), Paudice (40' st Pedrini), Guccione (40' st Galligani); Monachello. A disp. Tosi, Marinaro, Darrel,Rihai, Esposito, Fontana, Vaccaro. All. Galderisi.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Uyi, Gemignani; Balzano, R. Marino, Jimenez, Vitale (33' st Signorile), Invernizzi (33' st Dell'Agnello); Cocco (17' st Iurato), Zè Gomes (3' st Cortesi). A disp. Lupu, Mandorlini, Rossi, Aga, Solcia, Bartolotta, Pani, Cerbara. All. Mariani.

Arbitro: Angelucci di Foligno.

Note: ammoniti Gerbaudo (M), Bianchi (M), Pedrini (M), Tozzo (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 26esima giornata: SudTirol 66, Padova 55, Renate e Feralpi Salò 49, Triestina 38, Pro Vercelli 36, Juve U23 35, Lecco 35, Piacenza 35, Albinoleffe 31, Mantova 31, Trento 30, Pro Patria 27, Virtus Verona 27, Pergolettese 27, Fiorenzuola 26, Seregno 25, Giana 23, Pro Sesto 23, Legnago 20. Domenica i brianzoli torneranno in azione al Ferruccio: avversario di turno sarà la Juventus Under 23.