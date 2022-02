Il Seregno ci prova, il Padova vince

Calcio - Serie C

Gli azzurri non vincono da 8 partite e in classifica sono in piena "zona rossa"

Il Seregno non riesce a strappare un risultato positivo alla corazzata Padova.

La partita

Il Seregno, reduce dalla rimonta di Crema, si presenta in campo con l'esordiente Sergio Osagho Uyi al centro della difesa e con l'altro nuovo Antonio Balzano sulla fascia destra. La squadra di Alberto Mariani regge bene il campo al cospetto del quotatissimo Padova e alla mezz'ora passa anche in vantaggio, grazie a una precisa conclusione di Marino, al primo gol brianzolo della sua stagione. Poco dopo, però, un guizzo di Cosimo Chiricò vale il pareggio ospite. Nei primi secondi della ripresa, poi, i biancoscudati passano in vantaggio, con Ceravolo che sfrutta lo spazio lasciatogli dalla difesa di casa. Il Padova non correrà più particolari rischi, a eccezione di un tentativo di Jimenez, di poco fuori bersaglio. Per il Seregno si tratta dell'ottava partita consecutiva senza vittorie in campionato (tre pareggi e, con questa, cinque sconfitte).

Il tabellino

SEREGNO-PADOVA 1-2

Reti: 32' Marino (S), 39' Chiricò (P), 1' st Ceravolo (P).

Seregno (3-5-2): Tozzo; Solcia (1' st Zè Gomes), Galeotafiore, Uyi; Balzano (35' st Invernizzi), R. Marino, Mandorlini (1' st Jimenez), Vitale (35' st Bartolotta), Valeau; Cocco, Dell'Agnello (23' st Iurato). A disp. Lupu, Signorile, Cortesi, Rossi, Aga, Iurato, Alba, Pani. All. Mariani.

Padova (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Ajeti, Curcio; Hraiech (16' st Settembrini), Ronaldo, Dezi (30' st Germano); Chiricò (30' st Della Latta), Ceravolo (37' st Nicastro), Jelenic (16' st Bifulco). A disp. Vannucchi, Valentini, Gasbarro, Santini, Terrani, Nicastro, Monaco, Busellato. All. Pavanel.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Note: ammoniti Mandorlini (S), Galeotafiore (S), Cocco (S), Vitale (S), Jimenez (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 26esima giornata: SudTirol 63, Padova 55, Renate 49, Feralpi Salò 49, Juventus U23 35, Lecco 35, Triestina 35, Piacenza 35, Pro Vercelli 33, Albinoleffe 28, Mantova 28, Trento 27, Pro Patria 27, Virtus Verona 27, Fiorenzuola 26, Pergolettese 26, Seregno 25, Giana 23, Legnago 20, Pro Sesto 20. Si torna in campo già mercoledì: gli azzurri sono attesi a Mantova, dove è in programma una sfida fondamentale in chiave salvezza.